Hazire ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye Konferansı"nda konuşuyor.
Dünya

Türkiye-Azerbaycan 17. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye ile Azerbaycan arasında 17. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı düzenlendi.

Ruslan Rehimov  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Türkiye-Azerbaycan 17. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı yapıldı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Azerbaycan 17. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı, Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Agil Gurbanov ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamında yürütülen mevcut faaliyet mekanizmaları kapsamlı biçimde ele alındı.

Askeri ilişkilerin mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda geleceğe yönelik görev ve hedefler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan Milli Meclisi, bakanlıklar arasındaki mutabakatı onayladı

Öte yandan, Azerbaycan Milli Meclisi, "Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası"nı onayladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un temmuzda İstanbul'da imzaladığı mutabakat muhtırası, dün Milli Meclis'te yapılan oylamada kabul edildi.

