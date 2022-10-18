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Dünya, Koronavirüs

AB savcıları AB'nin Kovid-19 aşısı alımıyla ilgili soruşturma yürütüyor

Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ilaç firmalarından milyarlarca avroluk Kovid-19 aşısı alımı hakkında soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 18.10.2022
AB savcıları AB'nin Kovid-19 aşısı alımıyla ilgili soruşturma yürütüyor Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Brüksel

AB'nin bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı, Kovid-19 aşılarının AB ülkeleri adına AB Komisyonunca ortak temini hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savcılık, şu anda soruşturmanın devam ettiğini, bunun "aşırı derecede yüksek kamu çıkarı" taşıdığını açıkladı.

Savcılık makamı şu aşamada kamuoyuyla başka bir bilgi paylaşılmayacağını kaydetti.

AB Komisyonu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etmişti. Komisyon, Kovid-19 aşı temini için en yüklü sözleşmesini Pfizer-BioNTech ile yapmıştı.

Bu teminin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Pfizer CEO'su Albert Burla arasındaki telefon mesajlaşmaları da gündeme gelmiş, mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapılmıştı. Ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmadı.

AB Ombudsmanı, bu yıl başında von der Leyen'in, Burla ile mesajlaşmasını açıklamadığı için AB Komisyonunun "kötü yönetim" sergilediğini bildirdi.

AB'nin Pfizer-BioNTech ile opsiyonlarla üye ülkeler adına toplamda 2,4 milyar dozluk anlaşmaları bulunuyor. Sözleşmelerin bedeli ticari sır olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmıyor. AB ayrıca Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson and Johnson gibi firmalardan da aşı temin ediyor.

AB'nin 2021 sonu itibarıyla toplam 4,6 milyar doz aşı için 71 milyar avroluk sözleşmeler yaptığı belirtiliyor.

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