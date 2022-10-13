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Dünya

AB: Rusya'nın olası nükleer saldırısına ordusunu imha edecek kadar güçlü yanıt verilecek

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell "Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırının bir yanıtı olacaktır. Nükleer yanıt olmayacak ancak Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıtı olacak." dedi.

Selen Temizer   | 13.10.2022
AB: Rusya'nın olası nükleer saldırısına ordusunu imha edecek kadar güçlü yanıt verilecek

Brüksel

Belçika'nın Brugge kentinde AB Diplomasi Akademisinin açılışında konuşan Josep Borrell, Rusya'nın nükleer tehdit söylemiyle ilgili şunları söyledi:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, blöf yapmadığını söylüyor. Putin, blöf yapmayı göze alamaz. Ukrayna'yı destekleyenler, AB, AB ülkeleri, ABD ve NATO da blöf yapmıyor. Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırının bir yanıtı olacaktır. Nükleer bir yanıt olmayacak ancak Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıtı olacak. Putin, blöf yapıyor olmamalı."

Çekimser oy kullananların sayısı çok fazla

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararının 143 ülkenin oyuyla kabul edilmesine değinen Borrell, "Sonuçtan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Borrell, ülkelerin yaklaşık yüzde 20'sinin ise çekimser oy kullanması nedeniyle endişe duyduğunu ifade ederek, bu ülkelerin Rusya'ya bağımlılıkları nedeniyle çıkarları gereği bu yönde oy kullanmış olduklarını belirtti.

"Yine de sayı çok fazla." diyen Borrell, bu ülkelerin fikrini değiştirmek için diplomatik çabaların sürmesi gerektiğine işaret etti.

Borrell, tahıl ihracatı ve gıda güvenliğine ilişkin, Karadeniz'de kontrol için bekleyen buğday yüklü gemilerin bir an önce geçişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

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