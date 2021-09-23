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Dünya

AB, Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde AB'nin Moskova ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini iletti.

Selen Temizer   | 23.09.2021
AB, Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyor

Brüksel

Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Temsilci'nin Putin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76'ncı oturumu marjında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, AB-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra gündemdeki uluslararası konuları ele aldığı ifade edildi.

Borrell'in Putin'e AB'nin Rusya ile daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediğini aktardığının kaydedildiği açıklamada, iki aktör arasında özellikle Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal, siber tehditler, dezenformasyon ve diğer hibrit tehditler konularında anlaşmazlıkların sürdüğü bildirildi.

İkilinin görüşmesinde, Afganistan, Libya, Mali ve Ortadoğu meselelerinde iş birliğine devam edilmesi gerektiğine işaret edildi.

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