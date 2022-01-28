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Dünya

AB: Rusya, Avrupalı bazı yetkililere giriş yasağı getirdi, karşılık verilecek

Avrupa Birliği (AB), Rus makamlarının AB'den ve AB üyesi ülkelerden bazı yetkililere Rusya'ya giriş yasağı koyduğunu, buna karşılık vereceklerini duyurdu.

Ömer Tuğrul Çam   | 28.01.2022
AB: Rusya, Avrupalı bazı yetkililere giriş yasağı getirdi, karşılık verilecek

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB kurumlarından ve üye ülkelerden "bilinmeyen sayıdaki" yetkiliye Rusya tarafından seyahat kısıtlaması getirildiği bildirildi.

"AB, Rus makamlarının bu kararından üzüntü duymaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, kararın yasal dayanağının bulunmadığı belirtildi.

AB'nin açıklamasında, "Bu kararın uygun karşılığı olacaktır. Rusya, bu kararla birlikte gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamak yerine Avrupa'da gerilim iklimini körüklemektedir." denildi.

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