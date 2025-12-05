Dolar
Dünya

Rusya’da yüzlerce Porsche sahibi araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı

Rusya genelindeki birçok Porsche marka araç sahibinin, aynı dönem araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadığı bildirildi.

Ali Cura  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Rusya’da yüzlerce Porsche sahibi araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

TASS haber ajansına göre, Rus sosyal medya hesaplarında ülke genelinde yüzlerce kişi Porsche araçlarının yaygın bir arıza nedeniyle çalışmadığını belirtti.

Rolf Servis Müdürü Yuliya Truşkova, Porsche marka araçların çalıştırılmasındaki sorunların, fabrika alarm sisteminin uydu modülü aracılığıyla yanlışlıkla bloke edilmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Truşkova, "28 Kasım'dan bu yana Porsche sahiplerinin şirketin servis merkezine yaptığı aramalarda önemli bir artış gördük. Uzmanlarımız, sorunun fabrika alarm sisteminin uydu aracılığıyla bloke edilmesinden kaynaklandığını belirledi." dedi.

Halihazırda tüm içten yanmalı motor modelleri ve tipleri için herhangi bir modelin bloke edilebileceğine işaret eden Truşkova, fabrika alarm sisteminin sıfırlanıp sökülerek blokenin şu anda aşılabileceğini aktardı.

Truşkova, "Benzer durumları Mercedes-Benz sahipleri de yaşıyor ancak bunlar münferit vakalar. Araçlar 'tuğla' (işe yaramaz) duruma geçmiyor. Bu blokelerin nedeni biliniyor mu? Uzmanlar şu anda bu konuyu araştırıyor, bunun kasıtlı olarak yapılmış olma ihtimali var." diye konuştu.

Avto.ru dergisinin aktardığı bilgilere göre, problem özellikle 2020 yılı öncesinde üretilen Porsche modellerinde görülüyor. Başta Cayenne, Macan ve Panamera olmak üzere birçok araçta çalıştırma sorunları yaşandı.

Telegram kanalı Shot, Rusya’da yüzlerce Porsche marka aracın çalışmaz hale geldiğini ve araç sahiplerinin durumdan olumsuz etkilendiğini duyurdu.

