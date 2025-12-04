Rusya’da FaceTime uygulamasının engellendiği açıklandı
Rusya’da üzerinden suç işlendiği gerekçesiyle Apple'ın FaceTime uygulamasına erişim engeli getirildi.
Moskova
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, eylülden bu yana FaceTime’da yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Uygulama üzerinden suç işlendiği öne sürülen açıklamada, “FaceTime, ülkede terör faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, failleri işe almak ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılmaktadır.” denildi.
Açıklamada, söz konusu gerekçeden ötürü uygulamaya erişim engeli getirildiği kaydedildi.
Bu arada Rusya'da, güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken, bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.