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Dünya

AB liderleri, 6 Mart'taki olağanüstü zirve öncesi video konferans toplantısında buluştu

Avrupa Birliği (AB) liderleri, 6 Mart'ta düzenlenecek "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirve hazırlıkları kapsamında video konferans toplantısında buluştu.

Melike Pala  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
AB liderleri, 6 Mart'taki olağanüstü zirve öncesi video konferans toplantısında buluştu

Ankara

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa başkanlığında toplanan liderler, ayrıca 25 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'la Washington'da bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan görüşmeye ilişkin detayları dinledi.

Toplantıya dair X hesabından paylaşım yapan Costa, Macron'un bilgilendirmelerinin 6 Mart'ta düzenlenecek "Ukrayna ve savunma" konulu olağanüstü zirve öncesinde önem taşıdığını ifade etti.

27 liderin tamamının katılım gösterdiği çevrim içi toplantı yaklaşık 30 dakika sürdü.

Toplantıda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yer aldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Belirsizlik, öngörülemezlik, anlaşmalar. Yeni uluslararası düzenin dayanması gereken kurallar gerçekten bunlar mı?" ifadesine yer verdi.

AB liderleri, 6 Mart'ta toplanıyor

AB temsilcileri, bir yandan Trump tarafından Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için başlatılan görüşmelerde yer alma isteğini sık sık dillendirirken diğer yandan ise Ukrayna'ya askeri desteği artırmanın yollarını arıyor.

24 Şubat'ta yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım girişiminin görüşüldüğünü dile getirmişti.

Bu yeni girişim vasıtasıyla Ukrayna'ya kısa vadede top, hava savunma sistemleri ve eğitim ekipmanları yardımları sağlamak için yeni bir ortak fon oluşturulmak istenirken, fonun değeri ve diğer detaylara ilişkin nihai kararın olağanüstü zirvede alınması bekleniyor.

Olağanüstü zirvenin bir diğer gündemini ise Avrupa'nın savunma harcamalarını ve yatırımlarını artırmanın, savunmayı güçlendirmenin yolları oluşturacak.

NATO'nun her müttefikten gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırması hedefini bu yıl içerisinde güncellemesi beklenirken, ABD ise yeni hedefin yüzde 5 olması gerektiğini bildirmişti.

Bu durum, GSYİH'nin ortalama yüzde 1,9'unu savunmaya ayıran Avrupa ülkeleri için yeni bir baskı unsuru haline gelmiş ve yeni belirlenecek hedefi karşılamanın yolları tartışılmaya başlanmıştı.

Gelecek hafta yapılacak zirvede AB ülkelerinin savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya yönelik yeni bir teklifin de görüşülmesi öngörülüyor.

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