AB Komisyonu üyesi Lahbib, uluslararası toplumun UNRWA'yı desteklemesi gerektiğini belirtti
Avrupa Birliği Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Lahbib, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının bölgedeki sivillere yönelik yürüttüğü çalışmaların desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Ankara
Hadja Lahbib, X hesabından yaptığı paylaşımda UNRWA Ürdün Bölge Müdürü Olaf Becker ile bir araya geldiğini bildirdi.
Becker'e UNRWA'nın bölgedeki sivillere yönelik çalışmalarının desteklenmesi gerektiği mesajını ilettiğini aktaran Lahbib, "UNRWA'nın Gazze ve bölgedeki Filistinlileri desteklemek için yürüttüğü çalışmalar her zamankinden daha önemli ve uluslararası toplum tarafından sürekli olarak desteklenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
The work done by @UNRWA to support Palestinians in #Gaza and the region is now more important than ever and needs to be steadily supported by the international community.— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) January 19, 2025
This was the message I conveyed to @UNRWAJFO, Director of @UNRWA Affairs at the Jordan Office. pic.twitter.com/AjFMPFjY1Q
Lahbib, Orta Doğu temasları kapsamında 17 Ocak'ta da Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye'ye ziyarette bulunmuş ve başkent Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmüştü.
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