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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Komisyonu üyesi Lahbib, uluslararası toplumun UNRWA'yı desteklemesi gerektiğini belirtti

Avrupa Birliği Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Lahbib, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının bölgedeki sivillere yönelik yürüttüğü çalışmaların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Melike Pala  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
AB Komisyonu üyesi Lahbib, uluslararası toplumun UNRWA'yı desteklemesi gerektiğini belirtti

Ankara

Hadja Lahbib, X hesabından yaptığı paylaşımda UNRWA Ürdün Bölge Müdürü Olaf Becker ile bir araya geldiğini bildirdi.

Becker'e UNRWA'nın bölgedeki sivillere yönelik çalışmalarının desteklenmesi gerektiği mesajını ilettiğini aktaran Lahbib, "UNRWA'nın Gazze ve bölgedeki Filistinlileri desteklemek için yürüttüğü çalışmalar her zamankinden daha önemli ve uluslararası toplum tarafından sürekli olarak desteklenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Lahbib, Orta Doğu temasları kapsamında 17 Ocak'ta da Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye'ye ziyarette bulunmuş ve başkent Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmüştü.


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