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Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in kullanımı istisnai durumlarla sınırlı "özel jet" tercihi gündem oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, kullanımı istisnai durumlarla sınırlandırılan özel jetleri sıklıkla tercih etmesi dikkati çekti.

Melike Pala  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in kullanımı istisnai durumlarla sınırlı "özel jet" tercihi gündem oldu

Ankara

Avrupa Parlamentosu (AP) Sol Grup Üyesi Alman Milletvekili Martin Schirdewan, Der Spiegel'e verdiği röportajda, AB Komisyonu üyelerinin özel jet kullanımına ilişkin bilgi talebinde bulunduğunu söyledi.

Schirdewan'ın elde ettiği belgeye göre, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen en fazla özel jet kullanan kişi oldu.

AB Komisyonunun özel jetin yalnızca "istisnai" durumlarda kullanılmasını öngören düzenlemelerine rağmen, von der Leyen, geçen yıl, 23 kez özel jet kullanırken AB Komisyonunun 27 üyesi için bu rakam toplam 29 olarak tespit edildi.

Böylelikle von der Leyen, Komisyon üyelerince geçen yıl yapılan özel jet kullanımının yüzde 80'ini tek başına gerçekleştirmiş oldu.

Hızlı tren bağlantısı olmasına rağmen von der Leyen'in Belçika'nın başkenti Brüksel'den Fransa'nın Strazburg kentine 3 kez özel jetle seyahat etmesi dikkati çekti.

AP milletvekili: "Utanç verici"

Schirdewan, von der Leyen'in sıklıkla özel jet kullanması hakkında, "Komisyon Başkanı'nın iklim krizi karşısında halen özel uçaklara bel bağlaması utanç verici." eleştirisinde bulundu.

Komisyon üyeleri ve çalışanlarının trenle 6 saat ya da daha kısa sürede gidilebilecek yerlere uçmalarına izin verilmemesi gerektiğini savunan Schirdewan, "Parası az olan insanları enerji tasarrufu yapmaya çağırmak ama A noktasından B noktasına özel jetle uçmak küstahlıktır." dedi.

AB Komisyonu üyeleri için hazırlanan davranış kurallarına göre, özel jet kullanımlarına yalnızca bir varış noktasına ulaşmak için ticari uçuşların mevcut olmadığı veya Komisyon üyesinin programına uymadığı durumlarda izin verilebiliyor.

Davranış kurallarında ayrıca, özel jet kullanımının "son seçenek" olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sıklıkla iklim kriziyle mücadeleye yönelik vaatlerde bulunan von der Leyen'in 2021 ve 2022'de toplam 57 kez özel jet kullandığı doğrulanmıştı.

Von der Leyen, ayrıca 2021'de, iklim zirvesi COP26'ya katılmak amacıyla İskoçya'nın Glasgow kentine yaptığı yolculukta özel jet kullanmasının ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

İngiliz The Telegraph gazetesi de von der Leyen'in göreve geldiği Aralık 2019'dan 2021'e kadar yaptığı 34 resmi ziyaretin 18'inde özel jet kullandığını ortaya çıkarmıştı.

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