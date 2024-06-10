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Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen güçlü bir Avrupa istediklerini belirtti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen güçlü ve etkili bir Avrupa istediklerini söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen güçlü bir Avrupa istediklerini belirtti

Berlin

Von der Leyen, Berlin'de katıldığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) toplantısının ardından basın toplantısında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının merkezdeki partilere büyük sorumluluklar yüklediğini vurgulayan Leyen, "Bireysel noktalarda görüşler daha farklı olabilir. Ancak hepimiz güçlü ve etkili bir Avrupa istiyoruz." diye konuştu.

Seçimin farklı mesajlar içerdiğini ifade eden von der Leyen, "Siyasi yelpazenin ortasında hala güçlü bir çoğunluk var. Yani merkez tutundu ama sağdaki ve soldaki aşırıların da destek kazandığı bir gerçek." dedi.

Von der Leyen AB Komisyon Başkanlığı'na yeniden seçilebilmek için öncelikle yeni AP'deki sosyal demokratlar ve liberaller ile diyalog arayışına gireceğini söyledi.

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