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İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açtıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emrah Gökmen  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

İstanbul

Beşiktaş'ta bulunan Başkonsolosluk yakınlarında havaya 5 el ateş açan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünün ardından ''Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'na muhalefet'', ''genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'' ve ''mala zarar verme'' suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Ne olmuştu?

Dün, elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıçla Başkonsolosluk yakınına gelen şüpheli, havaya 5 el ateş etmiş ve polis ekiplerince yakalanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan şüphelinin "Kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret'' suçlarından 7 "şüpheli" kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Gözaltına alınan B.K'nin üzerinde kılıç, gümüş-siyah renkli tabanca ve silaha takılı vaziyette şarjör ele geçirilirken, olay yerinde yapılan çalışmalarda silaha ait olduğu düşünülen 3 boş kovan bulunmuştu.

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