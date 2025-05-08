Berlin'de geçen yıl bebeklere en çok verilen isimler Sophia ve Muhammed oldu
Almanya'nın başkenti Berlin'de 2024'te bebeklere en çok verilen isimlerin Sophia ve Muhammed olduğu bildirildi.
Köln
Wiesbaden kentindeki Alman Dili Derneği (GfdS), Berlin'de son 6 yıldır bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed'in yer aldığını, geçen yıl da Sophia ve Muhammed isimlerinin bebeklere en çok verilen isimler olduğunu açıkladı.
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Ülke çapında ise Sophia ve Noah isimlerinin 2024'te sıralamada liderliğini sürdürdüğü ifade edildi.
1977 yılından bu yana bu alandaki araştırmalarını sürdüren derneğin, 750 kayıt ofisinden aldığı 900 bin veriyi analiz ederek bu sonuçları ortaya çıkardığı kaydedildi.
Almanya'da verilen tüm isimlerin yaklaşık yüzde 92'sinin kayıt altına alan derneğin, sıralamayı yaparken isimlerin alternatif yazımlarını da dikkate aldığı bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.