Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları belli oldu

Ankara
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son başkanı Maltalı siyasetçi Roberta Metsola, resmi olmayan sonuçlara göre ülkesindeki AP seçimlerinde seçilerek bir kez daha Avrupa Parlamenteri olma hakkı kazandı.
AP'ye 6 parlamenter gönderme hakkı bulunan Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da AP seçimleri dünkü sayım işlemiyle sona erdi.
Malta basınına yansıyan ve resmi olmayan sonuçlara göre, ülkesindeki AP seçimlerinde ana muhalefetteki Milliyetçi Parti’nin (PN) aday gösterdiği 45 yaşındaki Metsola, 80 binin üzerinde oy alarak Malta'nın AP'ye göndereceği 6 parlamenterden biri olmayı başardı.
Metsola, 2022'den bu yana AP Başkanlığı yapıyordu.
Malta'da resmi olmayan sonuçlara göre, AP seçimlerinde iktidardaki İşçi Partisi (PL) birinci sırada yer alsa da ikinci sırada çıkan ana muhalefetteki PN ile arasındaki oy farkı 8 bin 400'e geriledi.
Malta’da bu iki büyük parti aldıkları birbirine yakın oy oranları doğrultusunda AP’ye gönderilecek parlamenterleri yarıya yarıya paylaştı.
Buna göre yeni oluşacak AP'de, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubundaki PL'den 3, Avrupa Halk Partisi (EPP) bünyesindeki PN'den 3 parlamenter yer alacak.
Malta Başbakanı ve PL lideri Robert Abela, seçimin ardından yaptığı açıklamada, birinci çıkmalarına karşın ana muhalefetle aralarındaki oy farkının düşmesine yönelik seçmenin verdiği mesajı aldıklarını belirtti.
Almanya'da AP seçimlerini muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri kazandı
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 23,8, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ise yüzde 6,4 oy alarak toplamda yüzde 30,2 oy oranına ulaştı.
AP seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise geçen döneme göre oyunu 4,9 puan artırdı ve yüzde 15,9'la en fazla oy alan ikinci parti oldu.
Alman ARD televizyonunun verdiği sandık çıkış anketine göre CDU yüzde 23,8, AfD yüzde 15,9, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 13,9, Yeşiller 11,9, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 6,4, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) ise yüzde 6, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,1 oy aldı.
İktidar kan kaybetti
Buna göre Almanya'da koalisyon hükümetinde bulunan Yeşiller partisi geçen seçime göre 8,6 puan kaybı ile büyük hezimet yaşadı.
İktidarın diğer ortağı SPD 1,9 puan oy kaybederken Hür Demokrat Parti (FDP) 0,3 puan oy kaybı yaşadı.
SPD, Yeşiller ve FDP birlikte oyların yalnızca yüzde 30,9'unu alabildi.
Buna karşı kardeş partiler olan Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) toplam oy oranı 30,2'yi buldu.
Sandık çıkış anketlerine göre AP'ye CDU 24, CSU 6, AfD 16, SPD 14, Yeşiller 12, BSW 6, FDP 5, Sol Parti 3 ve diğer partiler 10 milletvekili göndermeye hak kazandı.
Aşırı sağcı AfD'nin bu kadar yüksek oy alması ülkedeki tartışmaları da beraberinde getirdi.
Ülkede muhalefet partilerinden, Başbakan Olaf Scholz'un güven oylaması yapması gerektiği yönünde açıklamalar geldi.
AfD'nin sadece Thüringen eyaletinde yüzde 30,7 oy alarak birinci parti çıkması eylül ayında yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde iktidar şansını ilk kez yakalayabileceğine işaret ediyor.
İspanya'da AP seçimlerini az farkla merkez sağdaki Halk Partisi kazandı
AP'ye Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra 61 ile en fazla parlamenter gönderen İspanya'da açıklanan resmi sonuçlara göre PP birinci parti çıktı.
İçişleri Bakanlığının duyurduğu resmi seçim sonuçlarında İspanya'nın AP'de sahip olduğu 61 sandalyenin 22'si PP'nin, 20'si mevcut durumda koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE), 6'sı aşırı sağcı Vox'un, 3'ü koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının, geri kalan 10'u da 5 siyasi parti arasında dağıtıldı.
İspanya'da Temmuz 2023'te yapılan son genel seçimlerde alınan oy oranlarına göre kıyaslama yapıldığında birinci parti olmaya devam eden PP'nin yüzde 33,06 olan oy oranını yüzde 34,18'e çıkardığı, ikinci büyük parti PSOE'nin oy oranının ise yüzde 31,68'den yüzde 30,19'a düştüğü görüldü.
İspanya'da üçüncü büyük parti konumundaki aşırı sağcı Vox 6 parlamenterini AP'ye gönderse de partinin Temmuz 2023'teki seçimlerde yüzde 12,38 olan oy oranı bu seçimlerde yüzde 9,62'ye geriledi.
Vox ile benzer ideolojiye sahip olan ve Luis Perez tarafından "Kutlama sona erdi" adıyla kurulan yeni parti de yüzde 4,59 oy ile 3 parlamenterini Brüksel'e göndererek AP seçimlerinin İspanya'daki sürprizini yaptı.
Sol içinde yeni kurulan ve ilk kez AP seçimlerine katılan Sumar ittifakı 3 parlamentere sahip olurken, bu ittifaktan ayrılan Podemos 2 parlamenter çıkardı.
Diğer yandan seçimlere katılım, 2019'da yapılan son AP seçimlerine nazaran yaklaşık 11 puan düşerek yüzde 50'nin altında kaldı.
Polonya Başbakanı Tusk, AP seçimlerinde partisinin zaferini ilan etti
PAP haber ajansı, AP seçimlerinde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Tusk'ın yaptığı zafer konuşmasına yer vererek, liderliğini yaptığı Sivil Koalisyonun yüzde 38 oy alarak seçimi önde tamamladığını bildirdi.
AP seçimlerini değerlendiren Tusk, 10 yıldır bu sonucu beklediklerini ifade ederek, "Mutluyum. Duygulanmak ve mutlu olmak hakkımız." dedi.
Bu arada, Ipsos tarafından Polonya'daki yayın kuruluşlarıyla paylaşılan resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Mateusz Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet (PiS) oyların yüzde 33'ünü alırken, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi ise yüzde 11 ile üçüncü sırada yer alıyor.
Dördüncü sırada yüzde 8 oyla Üçüncü Yol, beşinci sırada da Sol Partisi yüzde 6'lık oyla Polonya'daki AP seçimlerini tamamlamış görünüyor.
Bu sonuçlar doğrultusunda Sivil Koalisyon 21, PiS 19, Konfederasyon Partisi 6, Üçüncü Yol 4 ve Sol Partisi de 3 temsilciyi AP'ye gönderiyor.
Polonya, AP'ye 53 üye gönderiyor
Polonya'da seçmenler, AP'ye ülkeden seçilecek 53 üyeyi belirlemek için bugün oylarını kullandı.
Avrupa Birliği'ne (AB) 1 Mayıs 2004'ten beri üye olan Polonya'da bu seçimde kayıtlı yaklaşık 29 milyon seçmen sandık başına gitti.
Ülkede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan "yasa dışı göç sorununun" gölgesinde yapılan seçimde 1019 aday yarıştı.
Polonya ayrıca, nüfusa göre AP'ye en çok milletvekilini çıkaran ilk 5 ülkede yer alıyor.
Avusturya’da Avrupa Parlamentosu seçimini aşırı sağcı FPÖ kazandı
İçişleri Bakanlığının paylaştığı geçici resmi sonuçlarına göre, Avusturya’da AP’nin 20 yeni üyesini belirlemek üzere yapılan seçimde aşırı sağcı FPÖ önceki seçime oranla oylarını yüzde 8,3 oranında artırarak birinci parti oldu.
Buna göre 2019’da yüzde 17,2 olan oy oranını yüzde 25,5’e yükselten aşırı sağcılar, AP’deki sandalye sayısını 3’ten 6’ya çıkarttı.
İktidarın büyük ortağı yüzde 10'a yakın oy kaybetti
İktidarın büyük ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ise önceki seçime oranla ciddi oranda oy kaybetti. 2019’da 34,6 olan oy oranı yüzde 9,9 düşerek 24,7’e geriledi. Buna göre milletvekili sayısı da 7’den 5’e indi.
Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partide (SPÖ) ise ciddi bir değişim yaşanmadı. 2019’a oranla yüzde 0,6 oranında oy kaybeden parti, yüzde 23,3 ile üçüncü parti olurken, sahip olduğu 5 milletvekilini korudu.
Önceki seçimde yüzde 14,1 oranında oy alan iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi’nde de yüzde 3,2 oranında düşüş yaşandı. Yüzde 10,9 oranında oy alan Yeşillerin milletvekili sayısı 3’ten 2’ye geriledi.
Mecliste sandalyesi bulunan bir diğer parti Yeni Avusturya Partisi (NEOS) oylarını yüzde 1,6 oranında artırarak, yüzde 10,1 seviyesine çıkarttı. NEOS’da milletvekili sayısını 1'den 2’ye yükseltti.
Seçimde dikkati çeken bir başka parti ise Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) oldu. KÖP, 2019’da 0,8 olan oy oranını yüzde 2,9'a yükseltti.
Oyların tamamının sayıldığı seçime katılım oranı ise yüzde 55,8 oldu.
Portekiz'de AP seçimlerini ana muhalefetteki Sosyalist Parti kazandı
Portekiz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre PS yüzde 32,4, azınlık hükümetiyle iktidarda olan merkez sağ görüşlü Demokratik İttifak (AD) yüzde 31,95, aşırı sağcı Chega yüzde 9,89, liberal görüşlü Liberal Girişim (IL) yüzde 8,51 oy oranıyla AP'ye parlamenter gönderdi.
Portekiz'de geçen 10 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerde AD yüzde 28,85 oy oranıyla birinci çıkmış, oy oranı yüzde 41'den yüzde 28'e gerileyen PS'nin muhalefette kalma kararı almasıyla AD tek başına azınlık hükümeti kurmuştu.
AP seçimleri, PS'nin kısa zamanda tekrardan yükselişe geçtiğini gösterdi.
Diğer yandan ülkede geçmiş AP seçimlerine katılım ise yüzde 38'de kaldı.
Portekiz'de AP seçimlerine katılım 2014'te yüzde 30, 2019'da ise yüzde 36 olmuştu.
Slovakya’da Avrupa Parlamentosu seçimini muhalefetteki liberal-sol parti kazandı
Slovakya Seçim Komisyonu tarafından açılanan resmi sonuçlara göre AP seçimlerini muhalefetteki PS kazandı.
PS, 15 Mayıs’ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico’nun Sosyal Demokrat Partisi'ni (SMER) geride bırakarak, AP’ye 6 milletvekili göndermeyi başardı.
Başbakan Fico’ya düzenlenen suikastın gölgesinde gerçekleşen seçimde SMER oyların yüzde 24,7’sini alarak ikinci parti oldu. SMER, AP’ye 5 temsilci çıkartabildi.
Slovakya’da mecliste sandalyesi bulunmayan Cumhuriyet Hareketi ise oyların 12,5’ini alarak, Strazburg’a 2 milletvekili göndermeyi başardı.
AP’ye temsilci gönderen diğer iki parti ise Liberal Ses Partisi (HLAS) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KDH) oldu. Her biri yüzde 7 oranında oy alan bu iki partiden birer milletvekili AP'ye gitmeye hak kazandı.
Önceki seçime göre sandığa ilginin arttığı ülkede, 2019’da yüzde 28 olan katılım oranı bu seçimde yüzde 34,4’e yükseldi.
Slovenya'da AP seçimlerini muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi kazandı
AP'ye 9 parlamenter gönderme hakkı bulunan Slovenya'da basına yansıyan ve resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki sağcı SDS AP'de 4, Özgürlük Hareketi 2, Yeni Slovenya 1, Vesna - Yeşiller Partisi 1, Sosyal Demokratlar 1 saldalye elde etti.
SDS Genel Başkanı Janez Jansa, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki resmi olmayan seçim sonuçlarının Fransa ile aynı mesajı verdiğini ifade ederek, hükümete erken seçim kararı alma çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise aşırı sağ partilerin AP'de güç kazanmasından endişe duyduklarını belirterek, Avrupa değerlerine bağlı kalınmasının önemini vurguladı.
Öte yandan AP seçimleriyle referandum da düzenlenen Slovenya'da, vatandaşların yüzde 54'ünün ölümcül hastalar için destekli ölüm hakkının yasalaştırılmasını onayladığı belirtildi.
Çekya’da Avrupa Parlamentosu seçimini muhalefetteki ANO partisi kazandı
Çekya İstatistik Kurumu tarafından açıklanan geçici resmi sonuçlara göre, ANO oyların yüzde 26,1’ni alarak birinci parti oldu.
Ülkede yüzde 5’lik seçim barajını 7 siyasi hareket aşarak, AP’ye milletvekili göndermeyi başardı.
İktidardaki Sivil Demokrat Parti (ODS), Top 09 Partisi ve Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL) oluşturduğu ittifak yüzde 22,3 oyla ikinci oldu.
Seçime ilk defa giren milliyetçi sağ ittifak Yemin ve Sürücüler isimli oluşum da oyların yüzde 10,2’ni aldı.
Sol görüşlü Yeter Partisi oyların 9,6’sını, Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) 8,7, Çekya Korsan Partisi ise yüzde 6,7'sini aldı. Son olarak Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi de yüzde 5,7 seviyesinde oy aldı.
Bu sonuçlara göre, AP’de ANO 7, iktidarın kurduğu ittifak 6, Yemin ve Sürücüler 2, Sol görüşlü Yeter Partisi 2, STAN 2, Korsan Partisi 1, Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi de 1 sandalye kazandı.
Önceki seçimde yüzde 28,7 olan katılma oranı bu seçimde 36,5’e yükselerek, ülke tarihindeki AP seçimine yönelik en yüksek seviye olduğu bildirildi.
Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçimini iktidardaki ND partisi kazandı
AP'ye 21 parlamenter gönderme hakkı bulunan Yunanistan'da İçişleri Bakanlığının açıkladığı resmi olmayan verilere göre, İktidardaki Yeni Demokrasi AP'de 7, ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) 4, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) 3, Yunan Çözümü 2, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) 2, Zafer Partisi, Özgürlük Rotası ve Mantığın Sesi Partisi birer sandalye elde etti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, basına yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi.
Yunan halkının "Size güveniyoruz ama daha çok çabalamanız gerekiyor" mesajı verdiğini belirten Miçotakis, partisinin, pahalılık gibi gündelik sorunları protesto eden çok sayıda seçmen tarafından oy kaybına uğradığını ifade etti.
Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya'da 3 ilden 2'sinde birinci çıktı.
İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 96 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçların ardından DEB Partisi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop'ta yüzde 36, İskeçe'de ise yüzde 27 oy oranıyla birinci parti oldu.
Hırvatistan'da AP seçimlerinin kazananı iktidardaki merkez sağ parti HDZ oldu
Hırvatistan Radyo Televizyonu'nun verdiği sandık çıkış anketine göre, oyların yüzde 99,84'ünün sayıldığı Hırvatistan'da, iktidardaki merkez sağ HDZ AP'de 6, Sosyal Demokrat Parti (SDP) 4, Vatan Hareketi (DP) ve "Yapabiliriz" ittifakı birer sandalye elde etti.
AP'de 12 milletvekili ile temsil edilen ülkede, HDZ oyların yüzde 34,59'unu, SDP 25,96'sını, DP 8,82'sini, "Yapabiliriz" ise 5,92'sini aldı.
Ayrıca ülkede AP seçimlerinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 21,34'ünün oy kullandığını açıklandı.
Hırvatistan'da AP seçimleri için 25 seçim listesindeki 300 aday yarıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.