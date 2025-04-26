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Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile ABD Başkanı Trump ikili görüşme konusunda mutabık kaldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreninde ilk kez bir araya gelerek ikili görüşme konusunda mutabık kaldı.

Selen Valente Rasquinho  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile ABD Başkanı Trump ikili görüşme konusunda mutabık kaldı

Brüksel

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, von der Leyen ile Trump'ın Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni sırasında kısa görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Podesta, "Kısa konuşmalarında Başkan von der Leyen ile Başkan Trump, ikili görüşme yapmakta mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Sözcü, görüşmenin detaylarına dair bilgi vermedi.

ABD'de yönetim el değiştirdiğinden bu yana Washington-Brüksel ilişkileri birçok alanda gergin seyrediyor.

Söz konusu görüşme, 20 Ocak'ta göreve gelen Trump ile AB'nin en etkili kurumu ve yürütme organı olarak işlev gören Komisyona başkanlık eden von der Leyen arasındaki ilk temas oldu.

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