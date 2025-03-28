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Dünya

AB ile Kazakistan, Hazar Denizi geçişli koridoru geliştirmeye yönelik projeleri değerlendiriyor

AB ile Kazakistan arasındaki yüksek düzeyli görüşmede, Orta Koridor'un kilit güzergahlarından, Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesine yönelik altyapı projelerinin hayata geçirilmesi konusu ele alındı.

Meiramgul Kussainova  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
AB ile Kazakistan, Hazar Denizi geçişli koridoru geliştirmeye yönelik projeleri değerlendiriyor

Astana

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Orta Asya temasları kapsamında Kazakistan’a geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kallas’ı Almatı'da kabul etti.

Görüşmede Kazakistan ile AB arasındaki kapsamlı işbirliği olanakları ele alındı.

Tokayev ile Kallas, görüşmede enerji, sanayi, dijitalleşme sektörlerindeki ticari ve ekonomik ortaklığı genişletmenin yanı sıra Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesine yönelik büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesini de değerlendirdi.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Kazakistan’ın Orta Asya’da AB ile Genişletilmiş Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nı imzalayan ilk ülke olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca Kallas, görüşmede AB Komisyonu ile Kazakistan arasında vize prosedürünün basitleştirilmesine ilişkin anlaşma yapılmasına yönelik süreci başlattıklarını duyurdu.

Bölgesel ve uluslararası güncel konular görüşüldü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de bu haberi olumlu karşıladıklarını ve bunun Avrupa ülkeleriyle halklar arası temasları ve ticari bağları güçlendirmek için geniş fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Tokayev ve Kallas, bölgesel ve uluslararası güncel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu de Kallas ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, ulaşım ve lojistik, kritik ham maddeler, yeşil enerji, dijitalleşme ve iklim değişikliği alanlarındaki ortak projeleri ele aldı.

Kazak Bakan Nurtleu, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesi çerçevesinde Orta Doğu ve Afrika pazarlarına çıkışı sağlamak için ortak adımların kabul edilmesinin önemini vurguladı.

Kallas ise AB'nin Kazakistan'la uzun vadeli işbirliğini derinleştirme ve ortak projeleri hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Taraflar, görüşmede Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenmesi planlanan “Orta Asya ve Avrupa Birliği Zirvesi”nin önemini vurguladı ve yürütülen hazırlıkları ele aldı.

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