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Dünya, Koronavirüs

AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı

AB Komisyonu sözcülerinden Jahnz, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle Afrika ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarının "yaptırım değil, acil durum freni" olduğunu, Güney Afrika'nın şeffaf bilgi paylaşımını takdir ettiklerini söyledi.

Selen Temizer   | 09.12.2021
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı

Brüksel

Jahnz, günlük basın toplantısında, Afrika'nın güneyindeki ülkelere Omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat yasaklarıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"Omicron varyantını çok ciddiye alıyoruz." diyen Jahnz, "Güney Afrika'yı analitik çalışması ve bu varyantla ilgili bilgi paylaşımındaki şeffaflığı için çok takdir ediyoruz. Bu, hızlı küresel yanıt vermemize olanak tanıyan vazgeçilmez bir adımdı ve şüphesiz birçok hayat kurtardı. Bu, olası sağlık tehditleriyle yüzleşmede uluslararası iş birliğinin nasıl çalıştığının da bir modeli." diye konuştu.

Jahnz, seyahat yasaklarının yaptırım değil, "acil durum freni" olduğunu belirterek, varyantı daha iyi tanımak için zaman kazanmayı amaçladığını savundu.

AB Konseyinin düzenli toplanarak seyahatlere ilişkin tedbirleri gözden geçirdiğini ifade eden Jahnz, bugün de bu anlamda bir toplantı yapılacağını vurguladı.

Afrika ülkelerine uygulanan seyahat yasakları

AB, Omicron varyantının 25 Kasım'da Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edildiğinin duyurulmasının üzerine Afrika'nın güneyindeki 8 ülkeye yönelik seyahat kısıtlaması getirmişti. Ancak sonrasında varyantın bu duyurudan haftalar öncesinden Hollanda ve Belçika gibi AB ülkelerinde de bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Afrikalı liderler, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü, salgınla küresel mücadeleyi olumsuz etkileyeceği ve bilimsellikten uzak olduğu gerekçesiyle Afrika ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarını eleştirmişti.

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