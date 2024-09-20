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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, dondurulan Rus varlıklarını teminat göstererek Ukrayna’ya 35 milyar avro kredi verecek

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek 35 milyar avro kredi sağlayacak.

Ata Ufuk Şeker  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
AB, dondurulan Rus varlıklarını teminat göstererek Ukrayna’ya 35 milyar avro kredi verecek Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev ziyareti sırasında sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya aralıksız biçimde saldırıları sürdürdüğünü belirten von der Leyen, Ukrayna'nın AB desteğine ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'nın toparlanmasına katkıda bulunacağına dikkati çekerek, "AB Komisyonu, G7 taahhüdü kapsamında Ukrayna'ya 35 milyar avroya kadar kredi sağlayacak." ifadesini kullandı.

G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.


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