Dolar
17.15
Euro
18.05
Altın
1,872.35
ETH/USDT
1,671.50
BTC/USDT
29,007.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, çıkmaza giren göç ve iltica paketi üzerinde kısmi anlaşma sağladı

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB'ye toplam 6,5 milyon Ukraynalının sığındığını, bunlardan yaklaşık 2,5 milyonunun geri döndüğünü söyledi.

Selen Temizer   | 10.06.2022
AB, çıkmaza giren göç ve iltica paketi üzerinde kısmi anlaşma sağladı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), uzlaşma sağlayamadığı göç ve iltica paketinde dış sınırların korunması ve dayanışma mekanizması gibi unsurlar üzerine anlaşarak ilerleme kaydetti.

AB ülkelerinin içişleri bakanları Lüksemburg'da bir araya gelerek, göç ve iltica paketini ele aldı.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada üye ülkelerin büyük çoğunluğunun AB'nin sınırlarını güçlendirmek ve dayanışma mekanizması olmak üzere paketteki iki unsur üzerinde anlaşma sağladığını söyledi.

Kolluk kuvvetleri için bilgi alışverişi gibi Schengen sınırlarının korunmasına ilişkin konularda ortak yaklaşım benimsendiğini belirten Johansson, "En önemlisi göç ve iltica paketiyle ilgili adım adım yaklaşımı üzerinde anlaşmaya vardık." diye konuştu.

Johansson, Fransa'nın detaylar üzerinde mutabakata varılması için 3 haftası daha olduğunu, geri kalan işin başkanlığı üstlenecek olan Çekya tarafından yapılacağını ifade ederek, "Artık siyasi onaya sahibiz." dedi.

Ukraynalıların 2,5 milyonu geri döndü

Johansson, AB'ye toplam 6,5 milyon Ukraynalının sığındığını, bunlardan yaklaşık 2,5 milyonunun geri döndüğünü söyledi.

Bunlardan 3,2 milyonunun geçici koruma başvurusunda bulunduğu, halihazırda 4 milyona yakın Ukraynalının halen AB içinde olduğunu kaydetti.

Göç ve iltica paketi

AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle bir dizi yasa teklifi, yol haritası ve tavsiyelerden oluşan yeni bir tasarı hazırlamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Eylül 2020'de açıkladığı paketle ilgili, üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle sonuç alınamamıştı. Fransa, yıl başında dönem başkanlığı için önceliklerinden birinin bu paket olduğunu bildirmiş, ilerleme sağlanabilmesi için "dayanışma mekanizması" gibi unsurları önceleyerek, "adım adım yaklaşımı"nı benimsemişti.

Dayanışma mekanizması, mültecilerin zorunlu dağıtımı yerine, gönüllü ve geçici bir dayanışmayı öngörüyor. Buna göre, üye ülkelerden biri göçmen akınına uğradığında diğer üye ülkeler, bir miktar mülteciyi kendi ülkelerinde ağırlamak, baskı altındaki ülkeye finansal destek sağlamak gibi yöntemlerle destek verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'30Altı İklim Zirvesi' iklim gönüllüsü gençleri İstanbul'da buluşturdu
Ankara'da yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Erzincan'da selin 3 kilometre sürüklediği kamyonet hurdaya döndü

Benzer haberler

AB, çıkmaza giren göç ve iltica paketi üzerinde kısmi anlaşma sağladı

AB, çıkmaza giren göç ve iltica paketi üzerinde kısmi anlaşma sağladı

Rus market zinciri Belçika'da mağaza açtı

Uzmanlar AB'nin Rus petrolüne ambargo kararının gerçek etkisini tartışıyor

AB Konseyi Başkanı Michel'in ev sahipliğinde Ukrayna'da kadınların durumu konuşuldu

AB Konseyi Başkanı Michel'in ev sahipliğinde Ukrayna'da kadınların durumu konuşuldu
AP, zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin yasaklanmasını istedi

AP, zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin yasaklanmasını istedi
AB Ukrayna'ya ek 205 milyon avro yardım taahhüt etti

AB Ukrayna'ya ek 205 milyon avro yardım taahhüt etti