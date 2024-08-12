Dolar
33.53
Euro
36.69
Altın
2,452.40
ETH/USDT
2,650.50
BTC/USDT
58,830.00
BIST 100
9,914.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, çevre ve iklim alanında üst düzeydeki bir çalışanının gaz firmasında görev almasını kabul etti

Avrupa Birliği (AB), çevre ve iklim politikalarını içeren Yeşil Mutabakat alanında üst düzeyde görev yapmış olan Diederik Samsom'un, Hollanda doğal gaz şirketi Gasunie'de denetim kurulu başkanlığı görevini almasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
AB, çevre ve iklim alanında üst düzeydeki bir çalışanının gaz firmasında görev almasını kabul etti

Brüksel

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, geçen yıl sonuna kadar AB Komisyonunun "iki numarası" konumunda olan ve Avrupa Yeşil Mutabakatından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın kabinesinin başında görev alan Samsom'un, gaz şirketinde görev alması kabul edildi.

Avrupa Yeşil Mutabakatını hazırlayanlar arasında yer alan Samsom, haziran ayında Hollanda devlet şirketi Gasunie'ye denetim kurulu başkanı olarak katılacağını duyurmuştu.

Samsom'un, çıkar çatışmalarını ve yetkinin kötüye kullanımını önlemeyi amaçlayan AB kuralları çerçevesinde, yetki alandaki firmanın görevini kabul etmeden önce AB Komisyonundan izin alması gerekiyordu.

Ancak Samson'un AB kurallarına uymayarak gaz şirketindeki yöneticilik pozisyonunu onay almadan kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

AB kuralları çerçevesinde, eski üst düzey yetkililerin önceki işleriyle ilgili konularda faaliyet yürütmesi bir süre yasaklanıyor.

Samsom, komisyondaki 5 yıllık görevi sırasında, AB'nin sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeyi öngören Yeşil Mutabakat dosyasını hazırlayan ekipte yer almıştı.

Eski bir Greenpeace savunucusu olan ve Hollanda'da çevre konularına odaklı siyaset yapan Samsom'un fosil yakıt alanındaki doğal gazla ilgili üst düzey rol alması eleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile görüştü
Adana'da çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı
FİSKOBİRLİK 2024 ürünü fındık alımına başladı
Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Benzer haberler

AB, çevre ve iklim alanında üst düzeydeki bir çalışanının gaz firmasında görev almasını kabul etti

AB, çevre ve iklim alanında üst düzeydeki bir çalışanının gaz firmasında görev almasını kabul etti

X, yapay zekada izinsiz veri kullandığı için 9 AB ülkesinde şikayet edildi

Bakan Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
Bakan Kurum: Bozkurt'u ayağa kaldırdık

Bakan Kurum: Bozkurt'u ayağa kaldırdık
Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet