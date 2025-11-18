AA, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın girişimini görüntüledi
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın girişimi Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.
AA ekibi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan, İslam dünyasınca kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimini görüntüledi.
Mescid-i Aksa'nın avlusundan içeriye koşarak giren bazı İsrailliler ile güvenlik görevlileri arasında kovalamaca yaşandığı görüldü.
Mabedin avlusunda yakalanan İsrailliler, İsrail polisinin gözetiminde dışarı çıkartıldı.
Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin, bez bir çantada canlı güvercinleri içeriye kaçırmaya çalıştığı da dikkati çekti.
Mescid-i Aksa baskınları
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
İsrailliler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.
İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.
İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.
Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.