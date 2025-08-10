AA, ABD-İsrail güdümündeki dağıtım noktasında ölümü göze alan Filistinlilerin yardım alma anlarını görüntüledi
İsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan insani yardım malzemelerinden alabilmek için Netzarim Koridoru yakınına akın etti.
Gazze
İsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan insani yardım malzemelerinden alabilmek için Netzarim Koridoru yakınına akın etti.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınındaki ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktasına giden Filistinlilerin yardım alma anları görüntülendi.
Filistinlilerin yardım dağıtım noktasına akın etmesi ile oluşan izdiham kaydedilirken bir Filistinlinin bölgeden ağır yaralı olarak çıkartıldığı aktarıldı. Hayatlarını riske atarak kilometrelerce yol kat edip yardım dağıtım noktasında toplanan bazı Filistinliler dağıtılan gıda malzemelerine ulaştı.
Gazze'de "aç bırakma"yı bir silah olarak kullanan İsrail ordusunun sürdürdüğü ambargo sebebiyle Gazzeliler, can güvenliklerini tehlikeye atarak yardım dağıtım noktalarına gitmek zorunda bırakılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.