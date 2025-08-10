Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,191.90
BTC/USDT
118,373.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AA, ABD-İsrail güdümündeki dağıtım noktasında ölümü göze alan Filistinlilerin yardım alma anlarını görüntüledi

İsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan insani yardım malzemelerinden alabilmek için Netzarim Koridoru yakınına akın etti.

Fadel A. A. Almaghari  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
AA, ABD-İsrail güdümündeki dağıtım noktasında ölümü göze alan Filistinlilerin yardım alma anlarını görüntüledi

Gazze

İsrail ordusunun acımasız saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum ettiği Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan insani yardım malzemelerinden alabilmek için Netzarim Koridoru yakınına akın etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınındaki ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktasına giden Filistinlilerin yardım alma anları görüntülendi. 

Filistinlilerin yardım dağıtım noktasına akın etmesi ile oluşan izdiham kaydedilirken bir Filistinlinin bölgeden ağır yaralı olarak çıkartıldığı aktarıldı. Hayatlarını riske atarak kilometrelerce yol kat edip yardım dağıtım noktasında toplanan bazı Filistinliler dağıtılan gıda malzemelerine ulaştı.

Gazze'de "aç bırakma"yı bir silah olarak kullanan İsrail ordusunun sürdürdüğü ambargo sebebiyle Gazzeliler, can güvenliklerini tehlikeye atarak yardım dağıtım noktalarına gitmek zorunda bırakılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anafartalar Zaferi"nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı
İletişim Başkanı Duran'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım
Sıcaklık bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 8 yıl geçti
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Benzer haberler

AA, ABD-İsrail güdümündeki dağıtım noktasında ölümü göze alan Filistinlilerin yardım alma anlarını görüntüledi

AA, ABD-İsrail güdümündeki dağıtım noktasında ölümü göze alan Filistinlilerin yardım alma anlarını görüntüledi

BM Özel Raportörü Albanese'den UEFA'ya İsrail'i müsabakalardan kovma çağrısı

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

ABD ile arabulucuların, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için çalıştığı öne sürüldü

ABD ile arabulucuların, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için çalıştığı öne sürüldü
İstanbul’da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenlendi

İstanbul’da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşü düzenlendi
TİKA, açlıkla mücadele eden Gazzelilere gıda yardımlarını sürdürüyor

TİKA, açlıkla mücadele eden Gazzelilere gıda yardımlarını sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet