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Dünya

2017 sonrası ilk üçlü zirvede Japonya ve Güney Kore'den 'Pyongyang endişesi' vurgusu

ABD, Japonya, Güney Kore liderlerini 2017'den beri ilk kez buluşturan zirvede, Kuzey Kore'nin olası bir nükleer denemesine karşı üçlü iş birliği vurgusu yapıldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 30.06.2022
2017 sonrası ilk üçlü zirvede Japonya ve Güney Kore'den 'Pyongyang endişesi' vurgusu Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'ne davetli ülke statüsünde katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen iki lider, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin tehdit ettiği Hint-Pasifik'te üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında fikir birliğine vardı.

Zirve marjında gerçekleşen ve 23 dakika süren üçlü zirvede Japon Başbakan, Kuzey Kore'nin "nükleer deneme" dahil olası provokasyonlarına karşı derin endişe taşıdığını bildirdi.

Kişida, "Üçlü partnerliğin güçlendirilmesi kapsamında Japonya-ABD ve Güney Kore-ABD ittifaklarının caydırıcılık kapasitelerinin güncellenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pyongyang'ın olası bir nükleer deneme gerçekleştirmesi ihtimaline değinen Kişida, denemeye karşı cevabın, ortak tatbikat dahil üçlü düzeyde verilebileceğine dikkati çekti.

Seul hükümetine göre görüşmede Yoon, Kuzey'in kışkırtmalarına "güçlü bir yanıt verilmesini" ancak "Pyongyang'la diyaloğa dönebilmesi" için üç ülkenin koordinasyonu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Üç lider, bölgesel caydırıcılık ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'nin silah programlarının engellenmesini kapsayan kararlarının tam olarak uygulanması için iş birliğinin önemini vurguladı.

Beyaz Saray'dan zirveye yönelik yapılan açıklamada, "Biden, Japonya ve Güney Kore'nin savunmasına yönelik sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirdi." ifadesine yer verilmişti.

ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri en son Eylül 2017'de bir araya gelmişti. Kişida, Ekim 2021'de, Yoon da Mayıs 2022'de mevcut görevlerine resmen başlamıştı.

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