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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Moritanya'dan Arap Mağrip Birliği'ne Filistin için toplanma çağrısı

Moritanya, Arap Mağrip Birliği'ni yarın Filistin halkına destek amacıyla harcanan çabaların koordine edilmesi için Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Yassine Aydi,Safiye Karabacak   | 19.05.2021
Moritanya'dan Arap Mağrip Birliği'ne Filistin için toplanma çağrısı

Nuakşot

Moritanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, günlerdir Mescid-i Aksa'da masum insanların hedef alınması, Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılması, İsrail savaş mekanizmalarının kadın, çocuk ve yaşlıları öldürmek ve yaşam alanlarını yıkmak için kullanılması gibi birçok olay yaşandığı belirtildi.

"Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını açık bir şekilde ihlal eden, işgalci güç olarak İsrail'in eylemlerini korkunç bir uluslararası sessizlik içerisinde yaptığına" işaret edilen açıklamada, Moritanya'nın Arap Mağrip Birliği'ni 20 Mayıs Perşembe günü dışişleri bakanları düzeyinde çevrimiçi toplanması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu toplantının uluslararası hukuk, BM kararları ve Arap Barış Planı'na uygun şekilde adil ve kalıcı bir çözümün yolunu açması, Filistin halkının topraklarının, canlarının ve mallarının korunmasını garanti altına alması için verilecek destekleri görüşmek ve koordinasyon sağlamak için gerçekleştirileceği kaydedildi.


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