Lübnan: İsrail'in ateşkese yönelik ihlalleri güneydeki istikrarı tehdit ediyor
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerinin güneydeki istikrarı tehdit ettiğini bildirdi.
Beyrut
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı kabul ettiği belirtildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ve Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri, güneydeki istikrarı tehdit ediyor."
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.
İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 300'ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi.
Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.
BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.
Karara göre, İsrail'in Lübnan'la sınırını temsil eden Mavi Hat'tın gerisine çekilmesi ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılması, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'a ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulması öngörülüyor.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel beldesi sakinlerine ateş açtığı belirtildi.
Haberde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi.
Atık toplama merkezinde patlama
Öte yandan Nebatiye'ye bağlı Kefr Tebnin beldesinde atık toplama merkezinde patlama meydana geldiği aktarıldı.
Merkeze atılan roketin çıkan yangın sonucu infilak ettiği, parçalarının da bir eve isabet ettiği belirtildi.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.