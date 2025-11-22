Dolar
Dünya

﻿KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan GKRY Lideri Hristodulidis'in açıklamalarına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in adadan Türk askerinin çekilmesi ve garantörlüklerin kaldırılması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Mehmet Kemal Firik  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
﻿KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan GKRY Lideri Hristodulidis'in açıklamalarına tepki

Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in, Rum basınında yer alan "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün." şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Erhürman açıklamada, Hristodulidis ile kısa bir süre önce görüştüklerini ve Kıbrıs sorunu ekseninde medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda hemfikir olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu adada egemenlik haklarına sahip iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, 'garantör' sıfatını taşımayan devletlerle pek çok askeri anlaşmaya imza atan Sayın Hristodulidis’in bu konuda, böyle bir ön şart ortaya koymaya çalışması abesle iştigaldir!"

Erhürman, GKRY Lideri'nin "Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkündür." şeklindeki açıklamasını eleştirerek, "Sayın Hristodulidis’in yukarıda alıntıladığım açıklaması benim için yok hükmündedir!" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
