KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti.
Lefkoşa
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Erhürman görüşmede, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ziyareti anısına, Yılmaz'a plaket takdim etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ev sahipliğinde 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı ve KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü için düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'na katıldı.