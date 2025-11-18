Dolar
42.33
Euro
49.08
Altın
4,075.59
ETH/USDT
3,147.80
BTC/USDT
93,182.00
BIST 100
10,728.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmak için kısıtlamaların acilen kaldırılması gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze’de yağmurlar, sel baskınları ve soğukların durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, daha fazla yardımın ulaştırılması için kısıtlamaların acilen kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Islam Doğru  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
BM: Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmak için kısıtlamaların acilen kaldırılması gerekiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM İnsanı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Fletcher, “Gazze'deki Filistinliler, son yağmurların ardından üşüyor ve sırılsıklam olmuş durumda. Sel baskınları arttıkça ve ellerindeki azıcık şey de yok oldukça hayal kırıklıkları artıyor.” ifadelerini paylaştı.

BM ve ortaklarının yardım için harekete geçtiğini ancak çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirten Fletcher, “Daha fazla yardım ulaştırmak için kalan kısıtlamaların acilen kaldırılması gerekiyor.” diyerek çağrıda bulundu.

Şiddetli yağmurlar, Gazze’de zorlu yaşam koşullarını daha da kötüleştirdi​​​​​​​

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da bugün BM’deki basın toplantısında, BM İnsanı İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) insani yardım görevlilerinin, yağmurlardan etkilenen ailelere çadır, branda ve diğer temel ihtiyaç malzemesi dağıtmaya devam ettiğini söyledi.

Haq, bu kapsamda, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü’nün (UNSCO) Gazze genelindeki kritik operasyonları desteklemek için işgal altındaki Filistin topraklarının insani yardım fonundan 18 milyon dolar ayırdığı bilgisini paylaştı.

Şiddetli yağmurlar ve kış şartlarının Gazze’de zorlu yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini belirten Haq, bu fonların Gazze’de gıda, su, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlar konusundaki projelerin ilerlemesine olanak sağladığını söyledi.

Filistin topraklarını 14 Kasım'dan bu yana etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve yoğun yağışlar, Gazze’nin birçok bölgesinde binlerce yerinden edilen kişinin çadırlarının su altında kalmasına neden olmuştu.

Gazze'deki hükümet, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş kişinin yaşadığı insani trajedinin, zorlu hava koşulları ve yağmurların etkisiyle eskimiş çadırların sular altında kalması üzerine daha da kötüleştiğini bildirmişti.

Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan Gazze'ye yardım girişleri İsrail tarafından sürekli ihlal edilmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'daki tamamen kuruyan Gökgöl sazlıkları 2 gündür yanıyor
Türkiye’nin UAEA etkinliğinde “kanserle mücadele ve gıda güvenliği” ele alındı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi onuruna Ankara'da hatıra ormanı kuruldu
Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı

Benzer haberler

BM: Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmak için kısıtlamaların acilen kaldırılması gerekiyor

BM: Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmak için kısıtlamaların acilen kaldırılması gerekiyor

UNICEF: Gazze'deki çocuklar kuru giysi ve yatak olmadan çadırlarda uyuyor

AB Komisyonu: (Güney Afrika'ya gönderilen Filistinliler) Zorla yerinden edilme olmamalı

AB Komisyonu: BMGK'de kabul edilen Gazze kararı sonraki adıma geçiş imkanı tanıyan önemli bir adım

AB Komisyonu: BMGK'de kabul edilen Gazze kararı sonraki adıma geçiş imkanı tanıyan önemli bir adım
Filistin yönetimi, BMGK'da kabul edilen Gazze tasarısını memnuniyetle karşıladı

Filistin yönetimi, BMGK'da kabul edilen Gazze tasarısını memnuniyetle karşıladı
İsrail, Gazze'de Memlükler döneminde inşa edilen Paşa Sarayı'nı yıktı, 20 binden fazla tarihi eseri yağmaladı

İsrail, Gazze'de Memlükler döneminde inşa edilen Paşa Sarayı'nı yıktı, 20 binden fazla tarihi eseri yağmaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet