Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 390'a, Kuveyt'te 156'ya, Katar'da 23'e yükselirken, Bahreyn, Fas ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Ekip,Halime Afra Aksoy   | 24.05.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiği ve can kaybının 390'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 2 bin 399 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 72 bin 560'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 43 bin 520 olduğu kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede can kaybının 156'ya çıktığı bildirildi.

Ülkede 838 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 21 bin 302'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 6 bin 117'ye ulaştığı bilgisi verildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1501 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Son verilere göre ülkedeki can kaybının 23, vaka sayısının 43 bin 714 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 170'e çıktığı belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 291 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve toplam vaka sayısının 9 bin 93'e yükseldiğini açıkladı.

İyileşen hasta sayısının 4 bin 581'e ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, yeni can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Bahreyn'de salgın nedeniyle bugüne dek 13 hasta hayatını kaybetti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 23 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının da 7 bin 429'a çıktığını duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının 4 bin 686 olduğuna işaret edilen açıklamada can kaybının 198'de kaldığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin daha enfekte olduğu ve vaka sayısının 1114'e yükseldiği belirtildi.

Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar ülkede 26 kişinin hayatını kaybettiği, iyileşen hasta sayısının ise 688 olduğu duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 785'e yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
İngiltere'de son 24 saatte 118 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Türk vatandaşı kadın ve ailesi Bangladeş'ten yurda getirildi
Anadolu Efes'te koronavirüs testleri negatif çıktı

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 785'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 785'e yükseldi

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İngiltere'de son 24 saatte 118 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan Türk vatandaşı kadın ve ailesi Bangladeş'ten yurda getirildi

Koronavirüse yakalanan Türk vatandaşı kadın ve ailesi Bangladeş'ten yurda getirildi
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bine yaklaştı
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 822'ye yükseldi

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 822'ye yükseldi