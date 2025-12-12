Dolar
42.69
Euro
50.13
Altın
4,311.59
ETH/USDT
3,240.00
BTC/USDT
92,135.00
BIST 100
11,267.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de yapıldı. -VTR-
logo
Dünya, Dosya haber

Bükreş'teki Türk Şehitliği ortak mirasın izlerini taşıyor

Türkiye ve Romanya arasındaki köklü dostluğun izlerini günümüze de taşıyan başkent Bükreş'teki Türk Şehitliği, iki ülke arasındaki dostluk köprülerinin korunmasına yardımcı oluyor.

Lejla Biogradlija, Halime Berra Ona  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Bükreş'teki Türk Şehitliği ortak mirasın izlerini taşıyor

Bükreş

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Türkiye-Romanya Dostluk Köprüleri" başlıklı 3 bölümlük dosya haberinin ilk bölümünde, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Osmanlı askerlerinin Birinci Dünya Savaşı yıllarında bölgede bıraktığı en somut izlerden olan Türk Şehitliği anlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Dobruca bölgesine gönderilen Osmanlı askerlerinin Romanya halkına uzanan yardım eli, günümüzde Bükreş'teki Türk Şehitliği'nde sessiz bir miras olarak yaşıyor.

Savaş sırasında 1915-1917 yıllarında Dobruca'ya gönderilen Türk askerleri, yalnızca askeri görev üstlenmedi, savaşın etkisiyle zor durumda kalan Rumen halkına okul, hastane ve fırınlar kurarak destek sağladı.

"Türk askeri Rumen halkına çok yardımcı oldu"

Şehitliği ziyaret eden Mustafa Akdavul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı askerlerinin bölgede yürüttüğü insani yardımların halkın hafızasında güçlü bir yer edindiğini belirtti.

Türk askerinin o dönem okul, hastane ve fırın açtığını anımsatan Akdavul, "Türk askeri, burada savaştan etkilenmiş Rumen halkına çok yardımcı oldular. Bu nedenle Rumenler Türkleri çok sever." dedi.

Akdavul, şehitliğin hem Türkiye hem de Romanya için manevi bir değer taşıdığına işaret ederek, "Ben gurur duyuyorum bir Türk olarak. Ve bu şehitlik de bizim için çok önemli. Çünkü bizim tarihimiz burada yaşıyor. O yüzden buraya sahip çıkmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

900'den fazla şehidin mezarı var

Bükreş Türk Şehitliği, aradan geçen bir asra rağmen hem Türkiye ile Romanya arasındaki tarihsel bağın hem de Balkan coğrafyasında ortak geçmişin sessiz bir hatırası olarak varlığını koruyor.

Şehitliği ziyaret eden Türkler, burayı özel mekanlarından biri olarak görüyor, burada bulunmanın kendilerine huzur verdiğini ve Türkiye'nin manevi mirasının bu topraklarda güçlü bir şekilde hissedildiğini dile getiriyor.

Bu yönüyle şehitlik, savaşın ötesine taşan bir dostluğun bugüne ulaşan güçlü bir simgesi niteliğini taşımaya devam ediyor.

Bükreş'te 1932'de kurulan Türk Şehitliği'nde 900'den fazla şehidin mezarı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
MSB: Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Ümraniye Belediyesi "Asude Engelsiz Yaşam Kafe" projesini hayata geçirdi
Polis, oltalama ve yatırım dolandırıcılığına karşı sanal devriyesini artırdı
Sahte e-İmza çetesinin üyeleri örgütün faaliyetlerini itiraf etti

Benzer haberler

Türkiye’nin hava savunma doktrini ve Çelik Kubbe

Türkiye’nin hava savunma doktrini ve Çelik Kubbe

Tahıl üretimindeki artışın gıda fiyatlarındaki baskıyı azaltması bekleniyor

Bükreş'teki Türk Şehitliği ortak mirasın izlerini taşıyor

İki haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 110 şüpheli tutuklandı

İki haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 110 şüpheli tutuklandı
Bakan Fidan: Türkiye, Filistin meselesinin çözümünde, barışın sağlanmasında her türlü sorumluluğu almaya hazır

Bakan Fidan: Türkiye, Filistin meselesinin çözümünde, barışın sağlanmasında her türlü sorumluluğu almaya hazır
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı

İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet