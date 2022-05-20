Dolar
15.98
Euro
16.89
Altın
1,843.13
ETH/USDT
2,026.50
BTC/USDT
30,284.00
BIST 100
2,405.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşması programında konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur’da partisinin üye katılım töreninde konuşuyor.
logo
Dünya, Çevre

Japonya sıfır karbon yatırımlarına 20 trilyon yen mali destek planlıyor

Ahmet Furkan Mercan   | 20.05.2022
Japonya sıfır karbon yatırımlarına 20 trilyon yen mali destek planlıyor

Tokyo

Japon hükümeti "2050'de net 0 karbon" hedefi kapsamında yeşil enerji sektörü yatırımlarına 20 trilyon yen (156 milyar dolar) mali destek hedefliyor.

Başbakan Kişida Fumio, enerji politikaları uzmanlarıyla düzenlediği toplantıda, ülkesinin "2050'de net 0 karbon" hedefine yönelik yeşil enerji yatırım planlamalarını ele aldı.

Kişida "Temiz enerji merkezli ekonomik toplum ve sanayi yapılanmasına dönüşebilmek ve iklim değişikliğine müdahale etmek 'yeni kapitalizmin' temel görevi" diye konuştu.

Yeşil enerji yatırımlarının, ekonomik büyümeyi sağlayacağını belirten Kişida, bu yatırımlar için hükümetin 20 trilyon yen (156 milyar dolar) mali destek planladığını söyledi.

Japon Başbakan, "İvedilikle fon tedarik edeceğiz ve özel sektörden uzun vadeli yatırımı çekmek üzere kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekim 2021'de "2050'de net 0 karbon emisyonu" planını onaylayan hükümet, termal güç üretimini azaltarak hidrojen dahil yenilenebilir kaynaklara yönelmeyi hedefliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'daki Kovid-19 salgınında 18 Nisan'dan bu yana ilk kez can kaybı görülmedi
ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki 49 eyalette Kovid-19 vakaları artış gösterdi
DSÖ, Çinli firmanın tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımını onayladı

Benzer haberler

Japonya'dan, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatabileceği iddiası

Japonya'dan, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatabileceği iddiası

Japonya, Güney Sudan'daki askerlerinin görev süresini uzattı

Japonya sıfır karbon yatırımlarına 20 trilyon yen mali destek planlıyor

Japonya'dan Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğine 2,1 milyon dolar destek

Japonya'dan Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğine 2,1 milyon dolar destek
Japonya, Ukrayna'ya 300 milyon dolar ek mali yardım sağlayacak

Japonya, Ukrayna'ya 300 milyon dolar ek mali yardım sağlayacak
Japonya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında turistlerin ülkeye giriş sınırlamasını gevşetiyor

Japonya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında turistlerin ülkeye giriş sınırlamasını gevşetiyor