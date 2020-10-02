Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Cemal Kaşıkçı

Kaşıkçı cinayetini anlatan film 'Muhalif' (The Dissident) İsviçre'de gösterime girdi

Yönetmen Bryan Fogel'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alan "Muhalif" (The Dissident) adlı belgesel filmi, 16. Zürih Film Festivali'nde gösterime girdi.

Bayram Altuğ   | 02.10.2020
Kaşıkçı cinayetini anlatan film 'Muhalif' (The Dissident) İsviçre'de gösterime girdi

Cenevre

Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel'in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alan "Muhalif" (The Dissident) adlı belgesel filmi galasına Fogel'in yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gala gecesinde, yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının yoğun ilgisi dikkati çekti.

Belgesel filmin biletleri ise günler öncesinde tükendi.

The Dissident, ilk defa ocak ayındaki Sundance Film Festivali'nde gösterilmiş ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 3. faz deneyleri Venezuela'da yapılacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
5 soruda Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının seçimlere etkisi
Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kaşıkçı cinayetini anlatan film 'Muhalif' (The Dissident) İsviçre'de gösterime girdi

Kaşıkçı cinayetini anlatan film 'Muhalif' (The Dissident) İsviçre'de gösterime girdi

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri basınla paylaşıldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, katledilişinin ikinci yılında anıldı

Kaşıkçı cinayetinin ardından geçen skandal dolu 2 yıl

Kaşıkçı cinayetinin ardından geçen skandal dolu 2 yıl
Kaşıkçı cinayetinin 2. yılında Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesi pek parlak gözükmüyor

Kaşıkçı cinayetinin 2. yılında Suudi Arabistan'ın insan hakları karnesi pek parlak gözükmüyor
BM Özel Raportörü Callamard'a göre CIA'nın Kaşıkçı cinayeti değerlendirmesi açıklanmalı

BM Özel Raportörü Callamard'a göre CIA'nın Kaşıkçı cinayeti değerlendirmesi açıklanmalı