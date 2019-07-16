Cemal Kaşıkçı
'Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarını sürdürecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir." dedi.
Beyaz Saray ve Kongre arasındaki 'Kaşıkçı' çatlağı kapanmıyorBeyaz Saray ve Kongre arasındaki 'Kaşıkçı' çatlağı kapanmıyor
Twitter Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya aldı
Twitter, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde "kilit rol" oynadığı öne belirtilen Suud el-Kahtani'nin hesabının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesabı askıya aldığını duyurdu.
Suudi elçiden Kaşıkçı cinayeti için 'leke' değerlendirmesi
Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçisi Al Suud, "İstanbul’da yaşananlar Suudi Arabistan üzerinde, kültürümüz, halkımız ve hükümetimiz üzerinde bir leke." açıklamasında bulundu.
ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı
ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtların her ay binlerce sayfalık aylık raporunun federal kuruluşlarca hazırlanması kararı verdi.
Zarif'ten ABD'ye Kaşıkçı tepkisi
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmesini eleştirdi.
ABD Temsilciler Meclisinden Suudi Arabistan'ı hedef alan iki tasarı
ABD Temsilciler Meclisi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının açığa çıkarılmasının talep edildiği ve ayrıca Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin kınandığı iki tasarıya imza attı.