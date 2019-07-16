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Cemal Kaşıkçı

'Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarını sürdürecek'

'Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarını sürdürecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir." dedi.

'Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarını sürdürecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir." dedi.

Beyaz Saray ve Kongre arasındaki 'Kaşıkçı' çatlağı kapanmıyor

Beyaz Saray ve Kongre arasındaki 'Kaşıkçı' çatlağı kapanmıyor

Beyaz Saray ve Kongre arasındaki 'Kaşıkçı' çatlağı kapanmıyor
Veliaht Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinde 'kişisel rolü' olduğunu reddetti

Veliaht Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinde 'kişisel rolü' olduğunu reddetti

Veliaht Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinde 'kişisel rolü' olduğunu reddetti
Cesedi nerede sorusu 1 yıldır cevap bulamadı

Cesedi nerede sorusu 1 yıldır cevap bulamadı
'Kaşıkçı'nın şehit edildiği binayı alıp müze yapmak istiyoruz'

'Kaşıkçı'nın şehit edildiği binayı alıp müze yapmak istiyoruz'

Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti
BM İnsan Hakları Konseyi, Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı

BM İnsan Hakları Konseyi, Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı
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Twitter Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya aldı
20.09.2019

Twitter Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya aldı

Twitter, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde "kilit rol" oynadığı öne belirtilen Suud el-Kahtani'nin hesabının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesabı askıya aldığını duyurdu.

Suudi elçiden Kaşıkçı cinayeti için 'leke' değerlendirmesi
19.09.2019

Suudi elçiden Kaşıkçı cinayeti için 'leke' değerlendirmesi

Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçisi Al Suud, "İstanbul’da yaşananlar Suudi Arabistan üzerinde, kültürümüz, halkımız ve hükümetimiz üzerinde bir leke." açıklamasında bulundu.

ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı
08.08.2019

ABD mahkemesinden Kaşıkçı kararı

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kayıtların her ay binlerce sayfalık aylık raporunun federal kuruluşlarca hazırlanması kararı verdi.

Zarif'ten ABD'ye Kaşıkçı tepkisi
07.08.2019

Zarif'ten ABD'ye Kaşıkçı tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmesini eleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisinden Suudi Arabistan'ı hedef alan iki tasarı
16.07.2019

ABD Temsilciler Meclisinden Suudi Arabistan'ı hedef alan iki tasarı

ABD Temsilciler Meclisi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının açığa çıkarılmasının talep edildiği ve ayrıca Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin kınandığı iki tasarıya imza attı.

Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
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