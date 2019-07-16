16.07.2019

ABD Temsilciler Meclisinden Suudi Arabistan'ı hedef alan iki tasarı

ABD Temsilciler Meclisi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının açığa çıkarılmasının talep edildiği ve ayrıca Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin kınandığı iki tasarıya imza attı.