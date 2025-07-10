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Kültür

"Superman" beyaz perdeye geri dönüyor

Sinema salonlarında bu hafta bilim kurgudan komediye, korkudan animasyona 6 film vizyona girecek.

Melik Fırat Yücel  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
"Superman" beyaz perdeye geri dönüyor

İstanbul

ABD'li yönetmen James Gunn'ın "Superman" filmi beyaz perdede yerini alacak.

"Superman" efsanesini bugünün dünyasına taşıyan, sosyal medya ve yapay zeka unsurlarına bolca yer veren Gunn, serinin devam filminde sinemaseverleri aksiyon, mizah ve duyguyla örülmüş bir hikayeye davet ediyor.

"Superman" karakterine David Corenswet'in hayat verdiği filmde, "Lois Lane" rolünde Rachel Brosnahan, "Lex Luthor" rolünde ise Nicholas Hoult yer alıyor.

"Yukarı Bak" sloganıyla yola çıkılan filmin oyuncu kadrosunda, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo ve Sara Sampaio da bulunuyor.

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"Asla Bırakma"

Oscar ödüllü Halle Berry'nin başrolünde oynadığı "Asla Bırakma", post apokaliptik bir dünyada iki çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan bir kadının gerilim dolu hikayesini konu ediniyor.

Anthony B. Jenkins, Percy Daggs, Matthew Kevin Anderson ve Stephanie Lavigne'nin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alexandre Aja oturuyor.

"Düğün Evi"

Haftanın yerli komedi filmi "Düğün Evi", Bursa'da bir sahil kasabasında yaşayan ve birbirini seven iki gencin evlenmek istemeleri sürecinde yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Durul Bazan, Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun, Gizem Arıkan, Hakan Bulut, Hacı Ahmet Ak, Zeynep Gülmez, Burak Satıbol ve Ayhan Taş'ın rol aldığı filmi Kamil Çetin yönetti.

"Gerçek Ötesi"

Alkan Avcıoğlu yönetmenliğinde tamamı yapay zekayla üretilen ilk uzun metraj belgesel film "Gerçek Ötesi", teknolojinin insan hayatı üzerindeki etkisini ve gerçeklik algısının nasıl değiştiğini sorgulamayı amaçlıyor.

Haftanın animasyonları

Are Austnes, Yaprak Morali ve Rasmus A. Sivertsen'ın yönettiği "Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde", Kaptan Sabertooth'un gemisinin en değerli simgesi kaybolunca, arkadaşlarıyla gizemli bir kontesin peşine düşmesini konu ediniyor.

Michel Hazanavicius'un anime filmi "En Değerli Hediye", Polonya'nın derin bir ormanında yaşayan çocuksuz çiftin, tren yolculuğu sırasında hayatlarını değiştiren gizemli bir paketin düşüşüne tanık olmasını anlatıyor.

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