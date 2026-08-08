Bulgaristan hava sahasına giren İHA, Romanya sınırındaki doğal gaz boru hattı yakınında infilak etti

Dzhanan Mehmed Ismail, Lejla Bıogradlıja Aksan
08 Ağustos 2026•Güncelleme: 08 Ağustos 2026
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Romanya sınırı yakınlarında, Trans-Balkan doğal gaz boru hattına oldukça kısa mesafede bir İHA'nın infilak ettiğini belirtti.
İHA'nın türünün henüz tespit edilemediğini aktaran Radev, hava aracının taşıdığı patlayıcı miktarının, uzaktan duyulabilecek güçlü bir patlama ve yoğun siyah duman oluşturması nedeniyle önemli miktarda olduğu tahmininde bulunduklarını ifade etti.
Radev, olayın ardından bölgenin güvenlik çemberine alındığını belirterek, patlamada can kaybı veya altyapı hasarı meydana gelmediği bilgisini paylaştı.
Romanya'dan da açıklama geldi
Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gözetleme sisteminin Romanya hava sahasını geçerek Bulgaristan'a doğru ilerleyen herhangi bir hava aracı tespit etmediği belirtildi.
Bulgaristan'da Romanya sınırına yakın bir bölgede patlayan İHA'ya ilişkin gelişmelerin takip edildiği aktarılan açıklamada, olaya yönelik detayların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.