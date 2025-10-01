Dolar
41.58
Euro
48.77
Altın
3,870.38
ETH/USDT
4,335.20
BTC/USDT
117,891.00
BIST 100
11,220.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Teknoloji

Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı

AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ tarafından geliştirilen yerli iki kişilik uçan araba AirCar'ın 2027'de teslim edilecek 100 adedi için ön sipariş süreci başladı.

Tolga Yanık  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı

İstanbul

Bilişim Vadisi'nde 2020'den bu yana AR-GE çalışmalarını sürdüren AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ, geliştirdiği iki kişilik uçan arabanın ilk insanlı uçuş testini mayıs ayında başarıyla gerçekleştirdi.

Dünyada bu sınıfta insanlı uçuş gerçekleştiren sayılı firma arasında yer alan şirket, AirCar'ı resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açtı.

Sitede yer alan bilgilere göre, 2 yolcu kapasitesine sahip uçan araba, 15 dakikada hızlı şarj olabiliyor. 80 kilometre menzili bulunan AirCar, 130 kilometre/saat maksimum uçuş hızına ulaşabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yüzde 100 elektrikli olan AirCar'ın 250 kilogram taşıma kapasitesi bulunuyor.

2027'de 100 adet teslim edilecek

Yüzde 85 yerlilik oranıyla geliştirilen uçan arabanın ön siparişe açılan 100 adetlik kısmı 2027'de teslim edilecek.

AirCar'ın yaklaşık fiyatı, vergiler ve varış yeri ücretleri hariç 99 bin dolar olarak belirlendi. Sunulan AirCar Temel Paket'te, arıza durumunda otomatik olarak açılan balistik paraşüt, kaza önleme sistemi, 400V şarj cihazı yer alıyor.

Beyaz, kırmızı, gri, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan uçan araba için 2 yıl veya 500 uçuş saati (hangisi önce gerçekleşirse) garanti sunuluyor. 250 dolar ön ödeme ile 2027'deki teslimat için yer ayırtılabiliyor.

10 bin feet yüksekliğe kadar çıkabilecek olan AirCar, hafif spor uçağı (LSA) kategorisinde sertifikalandırılacak. Uçan arabayı kullanmak için LSA pilot lisansı almak gerekecek. İlk 1000 sipariş için AirCar, ücretsiz LSA lisans eğitimi sağlayacak.

AirCar Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AirCar'ı ön satışa açtıklarını belirterek, uçan araba için ilk rezervasyonun yapıldığını söyledi.

Binlerce kilometrelik bir yolculuğun bile tek bir adımla başladığını aktaran Altunbozar, "Şimdi büyük hedef 2027 yılına teslimleri gerçekleştirmek." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği" iddiasını yalanladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
MSB: Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 11 kişi tahliye edildi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıkların 21'er yıla kadar hapsi istendi

Benzer haberler

Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı

Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet