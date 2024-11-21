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Teknoloji, Yapay zeka

Yapay zekayla hazırlanan çizgi film serisi çocuklarla buluşacak

Mersin'de oyuncu kadrosu, senaryosu ve sahnelerinin tamamı yapay zeka programlarında üretilen çizgi film serisi "Bilge ve Kürşat: Kadim Orman ve Türk Kahramanları", çocuklarla buluşmak için gün sayıyor.

Serkan Avci  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Yapay zekayla hazırlanan çizgi film serisi çocuklarla buluşacak

Mersin

Mersin'de faaliyet gösteren bir film şirketinin, yapay zeka uygulamalarının desteğiyle oluşturduğu çizgi filmin hazırlık süreci devam ediyor.

Oyuncu kadrosu, senaryo ve kurgusu sanal ortamda hazırlanan çizgi film serisinde Türk tarihine damga vurmuş isimler yer alıyor.

21.11.2024


Ses modelleme, efekt ve video üretim süreci de yapay zeka desteğiyle üretilen filmde, Mustafa Kemal Atatürk, Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ile çeşitli bilim insanları ve sanatçılar da tasvir ediliyor.

İlk fragmanı da paylaşılan ve 10 bölümden oluşan "Bilge ve Kürşat: Kadim Orman ve Türk Kahramanları" adlı çizgi film, hazırlıkların tamamlanmasının ardından çeşitli platformlarda yerini alacak.

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