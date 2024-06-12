Dolar
32.28
Euro
34.99
Altın
2,328.78
ETH/USDT
3,598.30
BTC/USDT
69,355.00
BIST 100
10,165.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe VI ile görüştü
logo
Teknoloji

Yapay zeka hamlelerini açıklayan Apple, Microsoft'u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, yeni yapay zeka hamlelerini duyurmasının ardından Microsoft'un piyasa değerini aşarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Dilara Zengin Okay  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Yapay zeka hamlelerini açıklayan Apple, Microsoft'u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Washington

Apple'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba günü TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,31 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Microsoft'un 3,27 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını da geri aldı.

Apple, hafta başında "Apple Intelligence" adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini tanıtmış, akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurmuştu.

Yeni yapay zeka hamlelerini açıklamasının ardından Apple'ın hisseleri salı günü yüzde 7'den fazla artmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü
Doğu Akdeniz'de Turgutreis-9 Tatbikatı yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da öğretmene yönelik saldırıyı kınadı
Türkiye'den Kuveyt'teki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ile görüştü

Benzer haberler

Yapay zeka hamlelerini açıklayan Apple, Microsoft'u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Yapay zeka hamlelerini açıklayan Apple, Microsoft'u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki görüntüleri ortaya çıktı

Yapay Zeka Zirvesi Londra 2024 başladı

ABD'de Apple'a açılan "akıllı telefon pazarını tekeline alma" davasına 4 eyalet daha katıldı

ABD'de Apple'a açılan "akıllı telefon pazarını tekeline alma" davasına 4 eyalet daha katıldı
YKS'de yapay zeka ile kopyayı "tıp fakültesini kazanmak" için çekmiş

YKS'de yapay zeka ile kopyayı "tıp fakültesini kazanmak" için çekmiş
Yapay zeka sporda imkanları artıracak

Yapay zeka sporda imkanları artıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet