Euro
9.97
Altın
1,785.99
Dolar
8.54
BIST 100
1,435.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuşuyor
logo
Teknoloji

Yapay zeka destekli 'Koralp' ile harekat alanında hata riski azalıyor

Yapay zeka destekli uzaktan komuta edilebilen silah kulesi (Koralp) harekat sahasında hata riskini azaltarak hedefin daha hızlı yakalanmasını sağlıyor.

Mustafa Çalkaya   | 20.08.2021
Yapay zeka destekli 'Koralp' ile harekat alanında hata riski azalıyor

İstanbul

Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yapay zeka destekli, uzaktan kumandalı, dual ve 20 milimetre olarak tasarlanan silah kuleleri hakkında bilgi verdi.

Uzaktan kumandalı silah sistemlerinin en büyük özelliğinin, mevcut silah sistemlerinden bir adım öteye giderek yapay zeka teknolojisinin de sisteme entegre edilmesi olduğunun altını çizen Derebaşı, "Silah kulesinde yapay zeka kullanılması, özellikle daha eğitimsiz personelin daha yüksek hassasiyetle ve hata payı olmadan işlem yapabilmesini, teröristi, aracı, insanı, doğadan ya da mevcut durumdan ayırt ederek çok hızlı reaksiyon göstermesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Derebaşı, söz konusu silah kulelerinin konvansiyonel silah sistemleriyle karşılaştırıldığında atış başarı oranı, sürdürebilirlik ve lojistik anlamında çok daha büyük avantajları olduğuna işaret ederek, son teknolojiyle donatılan yapay zekalı silah kulesi ile artık harekat sahasının ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabildiklerini anlattı.

Koralp'in her türlü sensörle çalışabildiğine dikkati çeken Derebaşı, "Harekat sahası gün geçtikçe değişiyor. Şu an daha önceki gibi çok ağır zırhlı araçlar yerine çok daha hızlı kendini korumak üzerine kullanılan hafif araçlarla, çok daha fazla atış gücüne sahip araçlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Biz de bu aradaki konsepti doldurabilecek, muadillerine göre yaklaşık yüzde 200 daha hafif sistemi, yüksek kalibrede yapay zeka ile donatıp 4x4 küçük araçlardan hafif tanklara kadar kullanabilecek modüler bir sistem yaptık." diye konuştu.

"Yapay zekanın aradığımız hedefi gözden kaçırma lüksü yok"

Özgür Derebaşı, mevcut konvansiyonel silah sistemlerinde hareketli hedef takibi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Koralp silah kulesi ailesinin en önemli özelliği, insan, araç ve dronu tek tek ya da bütünleşik bir şekilde ayırt edip bunu operatöre gösterebilmesidir. Yani, hedefteki görüntülerin insan mı, araçsa aracın tipi, dronsa yaklaşık boyutları, hareket hızı ve bunlar gibi kritik bilgileri operatöre göstererek, operatörün tek bir tuşla bunu hedef takibine alıp, gerektiğinde en son komutu insan verebilecek şekilde vurabilmesini sağlıyor. Yapay zekanın aradığımız hedefi gözden kaçırma lüksü yok. O bölgeyi araştırırken, araç saklanıyorken, o aracın burnunu bile görmesi yapay zeka için yeterli."

Derebaşı, söz konusu silah sistemleriyle çok ciddi ihracat başarısı elde etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
Yeni Zelanda’daki Kovid-19 yasakları uzatıldı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
ABD'de aynı gün içinde 3 senatör tam aşılanmalarına rağmen Kovid-19'a yakalandı
Avustralya’nın Sydney kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirildi

Benzer haberler

Yapay zeka destekli 'Koralp' ile harekat alanında hata riski azalıyor

Yapay zeka destekli 'Koralp' ile harekat alanında hata riski azalıyor

TÜBİTAK, IDEF 2021'de yeni protokoller imzaladı

Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik

ASELSAN Konya'nın üretimi 'bomba atarlı SARP' IDEF'in gözdesi oldu

ASELSAN Konya'nın üretimi 'bomba atarlı SARP' IDEF'in gözdesi oldu
Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam

Askeri denizcilikte Ukrayna ve Pakistan'la ihracata devam
STM ve Nurol Makina arasında IDEF’te iyi niyet anlaşması imzalandı

STM ve Nurol Makina arasında IDEF’te iyi niyet anlaşması imzalandı