Fas'ta Afrika'nın derin teknoloji vizyonuna odaklanan 2. DeepTech Zirvesi başladı
Fas'taki Muhammed VI Politeknik Üniversitesinin (UM6P) ev sahipliğinde, yapay zekanın Afrika ve ötesinde bilimsel, girişimci ve endüstriyel inovasyonu yeniden şekillendirmedeki rolünün ele alındığı DeepTech Zirvesi (DTS) 2025 başladı.
Morocco
UM6P Başkanı Hicham El Habti, Benguerir kentinde "İlerlemenin Yeniden Tanımı: Yapay Zeka Derin Teknoloji İnovasyonunu Nasıl Dönüştürüyor?" temasıyla ikincisi gerçekleştirilen zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, geleceğin niyetle tasarlanması ve teknolojinin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine dair ortak inançla bir araya geldiklerini söyledi.
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Geçen yılki ilk zirveye 2 binden fazla kişinin katıldığını belirten Habti, "Bu yıl 7 binden fazla kayıtlı isme, temsil edilen 30 ülkeden 53 ülkeye ve 980’i aşkın start-up'a ulaştık. Bir ivmenin bir harekete dönüştüğüne tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Afrika'nın bu gelecekte benzersiz bir payı var"
Habti, yapay zekanın derin teknolojiye etkisine dikkati çekerek, "Yapay zeka, bugün genel amaçlı sorumluluk gerektiren genel amaçlı bir teknolojidir." dedi.
Afrika’nın bu dönüşümde önemli konuma sahip olduğunu vurgulayan Habti, “Afrika'nın bu gelecekte benzersiz bir payı var. Dünyanın en genç nüfusuna sahibiz, yüzde 60'ı 25 yaşın altında." şeklinde konuştu.
Habti, iki gün boyunca 11 tematik alanda 66 oturumun yapılacağını, tarım ve sağlık teknolojisi, siber güvenlik, enerji ve kuantum bilişim gibi alanlarda yapay zekanın dönüştürücü rolünün ele alınacağını söyledi.
"Vizyonumuz, laboratuvardan, araştırmadan, Afrika'dan pazara geçmektir"
UM6P Ventures Üst Yöneticisi (CEO) ve Girişimcilik Direktörü Yassine Laghzioui de yapay zekanın etkisinin devrim niteliğinde olduğunu, bu etkinin henüz tam olarak hissedilmediğine işaret etti.
Afrika’nın küresel yapay zeka dönüşümünde öncü rol üstlenebileceğini vurgulayan Laghzioui, "Vizyonumuz, laboratuvardan, araştırmadan, Afrika'dan pazara geçmektir. Dolayısıyla bu, Afrika için harika bir fırsattır ve tabii ki biz bunu kullanmalıyız, kullanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Laghzioui, gelişimin sadece otomasyona indirgenmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bana göre ilerleme, yeniliğin her türlü şeye fayda sağlamasıdır, bana göre ilerleme, yapay zekaya dayalı atılımın gerçek birleşmeye dönüşebilmesidir." dedi.
Zirvenin açılış oturumunda UM6P Dijital İşler Direktörü Jalal Charaf, Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı Program Direktörü Reshma Singh, Vencrest Partners Kurucusu Steve Ciesinski, gıda güvenliği konusunda araştırma yapan uluslararası kuruluşları bir araya getiren küresel ortaklık CGIAR'ın Dijital Dönüşüm Programı Geçici Direktörü Ram Kiran Dhulipala ve Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi (WISE) CEO’su Dr. Stavros Yiannouka da katılımcılara hitap etti.
Derin teknolojilere Afrika Modeli
Derin teknoloji alanında farkındalık yaratmayı ve bu alandaki girişimcileri, araştırmacıları ve yatırımcıları ortak ekosistemde buluşturmayı hedefleyen zirve, insanlık ve gezegen için sürdürülebilir teknolojik ilerlemeyi desteklemeyi amaçlıyor.
Zirvede yapay zekanın yanı sıra kuantum hesaplama, ileri malzeme bilimi ve yüksek performanslı simülasyonlar gibi alanlara da odaklanılıyor.
Etkinlik kapsamında girişimciler için “CVC Track”, “Pitch Me in the Dark” ve “Reverse Pitch” gibi eşleştirme oturumları düzenlenecek, DTS Ödülü ile sağlık ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde yenilikçi çözümler sunan start-uplar ödüllendirilecek.
İki gün sürecek zirve, araştırmacılar, girişimciler, yatırımcılar ve politika yapıcıları bir araya getirerek Afrika’nın teknolojik dönüşümüne ivme kazandırmayı amaçlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.