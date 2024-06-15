Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Voyager 1 uzay aracı, 6 aylık iletişim sorununun ardından bilimsel faaliyetlerine döndü

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1977'de uzaya fırlatılan Voyager 1 uzay aracının, 6 aylık iletişim sorununun ardından bilimsel faaliyetlerine geri döndüğünü duyurdu.

Nuri Aydın  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Voyager 1 uzay aracı, 6 aylık iletişim sorununun ardından bilimsel faaliyetlerine döndü

İstanbul

NASA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1'den nisanda yeniden anlaşılır sinyaller gelmeye başladı ve mayısta bilimsel veri toplama görevine yönlendirildi.

Böylelikle NASA tarafından 1977'de fırlatılan uzay aracı, 6 aylık kesintinin ardından tam olarak veri toplama faaliyetlerine yeniden başlamış oldu.

Voyager 1'deki teknik arızaların uzay aracının uçuş veri alt sistemindeki çipten kaynaklandığı belirtildi. Uzay aracı, normal operasyonlarına geri dönmüş olsa da arızaların hala tam giderilemediği bildirildi.

NASA'nın açıklamasında, "Uzay aracının arızasını gidermek için görev personelinin daha küçük görevleri tamamlamanın yanı sıra Voyager 1'in üç bilgisayarındaki zamanlama yazılımını yeniden senkronize etmesi ve uzay aracının plazma dalgası enstrümanı için kayıt cihazının bakımını yapması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Voyager 1'de iletişim arızası meydana geldi

NASA, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, Kasım 2023’ten beri Dünya’ya anlaşılamayan sinyaller ileten Voyager 1’in 1 Mart’ta yollanan komuta anlaşılır karşılık verdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Sorunun kaynağının bilim ve mühendislik verilerini Dünya’ya gönderene kadar depolayan uçuş veri alt sistemindeki 3 bilgisayardan birinde olduğu tahmin ediliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak amacıyla 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor. Voyager 1 ile Dünya arasında sinyalin tek yönlü seyahati 22 saati aşabiliyor. Bu nedenle NASA ile araç arasında mesajın gelip gitmesi iki günü bulabiliyor.

NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından da sinyal almaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu, bayram trafiğinin akıllı ulaşım sistemleriyle anlık takip edildiğini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz
Çiftçilere hububat zararlılarını ve keneleri yiyen "Peygamberdevesi böceğini öldürmeyin" uyarısı

Benzer haberler

Voyager 1 uzay aracı, 6 aylık iletişim sorununun ardından bilimsel faaliyetlerine döndü

Voyager 1 uzay aracı, 6 aylık iletişim sorununun ardından bilimsel faaliyetlerine döndü

İsrail ordusu Refah'ta UNRWA okulu ile birçok bölgeyi vurdu

Şuşa Beyannamesi'nin 3. yılı

ANALİZ - BM'nin kara listesine giren İsrail, uluslararası sistemden izole mi ediliyor?

ANALİZ - BM'nin kara listesine giren İsrail, uluslararası sistemden izole mi ediliyor?
AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak

AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak
NATO, Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonuna liderlik edecek

NATO, Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim koordinasyonuna liderlik edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet