logo
Dünya

Madrid'de süresiz grevde olan orman itfaiyecileri gösteri yaptı

İspanya'nın başkenti Madrid'de süresiz grevde olan orman itfaiyecileri seslerini duyurmak için Maliye Bakanlığı binası önünde protesto düzenledi.

Şenhan Bolelli  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Madrid'de süresiz grevde olan orman itfaiyecileri gösteri yaptı Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Maaş zammı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle 15 Temmuz'da başlattıkları grevi 15-25 Ağustos tarihlerinde ara verdikten sonra yeniden başlatan orman itfaiyecileri, Maliye Bakanlığı önündeki eylemlerinde "onurlu bir toplu sözleşme" talebinde bulundu.

Resmi kıyafetleriyle eyleme gelen itfaiyeciler, meşalelerle ateş ve duman çıkararak, yere vurdukları kazma ve kürekleriyle protestolarını gerçekleştirdi.

Madrid'deki orman itfaiyeciliği hizmetinin sözleşmeli yüklenici kamu şirketi Tragsa ile 10 yıldır toplu sözleşme yenilemediklerini kaydeden itfaiyeciler basına verdikleri demeçte, 2024'te 80 milyon dolar kar eden Tragsa'nın hissedarlarının kar marjını korumak amacıyla çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak konusunda kılını bile kıpırdatmadığını ifade etti.

Maaş artışı ve işlerinin zorluğu dikkate alınarak çalışma koşullarında iyileştirme isteyen itfaiyeciler, aylık ortalama 1200-1300 avro maaş aldıklarını, yangın söndürme çalışmalarında günlerce çok az dinlenerek, zor şartlarda ve hayatlarını riske atarak çalıştıklarını belirtti.

Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla ağustos ayında mücadele eden İspanya'da istatistiklere göre 1-31 Ağustos tarihleri arasında 380 bin hektardan fazla ormanlık ve kırsal alan yandı.

Yangınlar özellikle ülkenin kuzeyindeki Galiçya ile Kastilya ve Leon bölgelerine zarar verdi.

