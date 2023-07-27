Dolar
26.95
Euro
30.01
Altın
1,976.63
ETH/USDT
1,877.00
BTC/USDT
29,480.00
BIST 100
6,815.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(DRON) Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. -VTR-
logo
Teknoloji

Uzaya gönderilen "Voyager Altın Kayıtları"nın bir kopyası açık artırmaya çıkıyor

Uzaydaki olası "akıllı yaşama" mesaj göndermek üzere Dünya'ya ait ses ve görüntülerden oluşturulan "Voyager Altın Kayıtları"nın bir kopyası, açık artırmaya çıkıyor.

Salih Okuroğlu  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Uzaya gönderilen "Voyager Altın Kayıtları"nın bir kopyası açık artırmaya çıkıyor

Ankara

CNN'nin haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Voyager 1 ve 2" uzay araçlarıyla 1977 yılında gönderdiği insanlık tarihinin ilk yıldızlar arası mesajı olan bu kayıtlar, 59 farklı dilde selamlama mesajının yanı sıra Dünya'ya ait 115 görüntü içeriyor.

1996'da hayatını kaybeden astronom Carl Sagan ve eşi Ann Druyan tarafından kaydedilen NASA'nın "Voyager Altın Kayıtları"nın bir kopyası New York'ta açık artırmaya çıkarılıyor.

Satışa çıkarılan kayıtların 400 bin ila 600 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

El yazısıyla hazırlanan etiketlerle orijinal kutularında duran plaklardan ilki, Birleşmiş Milletler (BM) delegelerinin konuşmaları ile dünya genelinden çeşitli sesleri, ikincisi ise dünyanın çeşitli kültürlerine ait müzikleri içeriyor.

Söz konusu kayıtların bakırdan yapılmış ve altın kaplamalı 8 kopyasından ikisi uzaya gönderilirken, her bir plağın kapağında güneşin konumunu gösteren semboller ile plağın nasıl kullanılacağı hakkında talimatlar bulunuyor.

NASA'nın "Voyager 1 ve 2" uzay araçları, Voyager 2'nin ek finansmanıyla 1986'da Uranüs'ün ve 1989'da Neptün'ün yakınından geçmesini sağlayacak nadir bir gezegen hizalanmasından yararlanmak için 1977'de fırlatılmıştı.

Her iki uzay aracı da Jüpiter, Satürn ve yıldızlar arası uzay keşiflerine katılmış ve detaylı görüntüler çekmişti. "Voyager 1 ve 2", hala Dünya'ya bilgi sağlamaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı
Bakan Tunç, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı: Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı
Bakan Uraloğlu, Van'da güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı
Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Benzer haberler

Uzaya gönderilen "Voyager Altın Kayıtları"nın bir kopyası açık artırmaya çıkıyor

Uzaya gönderilen "Voyager Altın Kayıtları"nın bir kopyası açık artırmaya çıkıyor

"Anadolu Gezegen Gezgini Yarışması"nın kazananları belli oldu

Türkiye ile BAE uzay ve yapay zeka alanında da işbirliğine gidecek

Çin, Ay misyonlarında kullanılacak yeni uzay aracını 2027'de bitirmeyi planlıyor

Çin, Ay misyonlarında kullanılacak yeni uzay aracını 2027'de bitirmeyi planlıyor
İnsanoğlu Ay'a ayak bastığı günden bu yana uzayı keşfetmek için misyonlarını sürdürüyor

İnsanoğlu Ay'a ayak bastığı günden bu yana uzayı keşfetmek için misyonlarını sürdürüyor
Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın güney kutup bölgesine fırlattı

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın güney kutup bölgesine fırlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet