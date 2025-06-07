Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,312.06
ETH/USDT
2,488.50
BTC/USDT
104,931.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Astronot Atasever, uzay çalışmalarıyla geçen son 1 yılını AA'ya değerlendirdi

Astronot Tuva Cihangir Atasever, sürdürülebilir bir uzay ekosisteminin önemine işaret ederek, "​​​​​​​Uzay alanında dünya standartlarının üzerine çıkmış bir Türkiye'nin temellerini oluşturacak uzay ekosistemini inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.

Zeynep Duyar  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Astronot Atasever, uzay çalışmalarıyla geçen son 1 yılını AA'ya değerlendirdi

Ankara

Atasever, 8 Haziran 2024'te Milli Uzay Programı'nın "Türk Astronot ve Bilim Misyonu" çerçevesinde, astronot Alper Gezeravcı'nın ardından yaptığı uzay seferiyle "Türkiye'nin ikinci astronotu" olarak tarihe geçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" adlı uzay aracı ile ABD'nin New Mexico eyaletindeki, Spaceport tesisinden yapılan "yörünge altı araştırma uçuşu"nda Atasever, 7 deney gerçekleştirdi.

Atasever, AA muhabirine, son 1 yıldır, uzayda yaptıkları bilimsel deneylerin ve bunların gelecekte nereye evrilebileceği konusunda toplumsal farkındalık faaliyeti yürüttüklerini söyledi. Bu süreçte 110'dan fazla programla, Türkiye'nin farklı illerinde ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerle buluştuklarını aktaran Atasever, toplumun farklı kesimlerine uzay çalışmalarının önemini anlattıkları bol seyahatli heyecan dolu bir yıl geçirdiklerini ve öğrencilere buluşmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Deneylerin sonuçları yakında paylaşılacak"

Her iki uzay misyonunda da deneyleri başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Atasever, şu ifadeleri kullandı:

"Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki 13 ve benim misyonumdaki 7 deneyin sonuçları, hala hocalarımız ve araştırmacılarımız tarafından inceleniyor. Tahmin ediyorum yakın vakitte de bu deneylerin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Uzay ortamında yaptığımız toplam 20 deneyde önemli olan şey, buradan edindiğimiz teknik ve operasyonel bilgi birikimini ilerde icra edeceğimiz daha iddialı mikro yer çekimi deneylerine aktarabilmek. Bu noktada, yatırımlarımızın karşılığını alabilmek için önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir bir mikro yer çekimi araştırma programına muhakkak ihtiyacımız var."

"Sürdürülebilir bir uzay ekosistemi inşa etmeliyiz"

Uzay farkındalığı konusunda, akademi ve özel sektör arasındaki bağlantının önemine de dikkati çeken Atasever, güçlü bir uzay ekosisteminin bu temellere dayandığını vurguladı. Seminerler sayesinde gençlere mikro yer çekimi araştırmaları konusunda ilham olduklarını kaydeden Atasever, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim gibi 'astronot' veya 'bilim insanı' olmak isteyen gençlerin, mezun olduktan sonra çalışmalarına devam edebilecekleri sürdürülebilir bir uzay ekosistemi inşa etmiş olmamız gerekiyor. Bu sebeple, şu anda Türkiye'nin yürüteceği hem sürdürülebilir mikro yer çekimi araştırmaları hem de insanlı uzay programları ile gençlerimizin heyecanının karşılığını verebilecek bir ortam hazırlamaya gayret ediyoruz. Uzay alanında dünya standartlarının üzerine çıkmış bir Türkiye'nin temellerini oluşturacak uzay ekosistemini inşa etmek için çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuşadası'nda yabancıları hedef alan dolandırıcıların yöntemi açığa çıkarıldı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 24 şüpheli "etkin pişmanlık" ifadesi verdi
Nüfus kaydı nedeniyle sosyal konuttan yararlandırılmayan kişinin sorunu KDK tavsiyesiyle çözüldü
Kent peyzajı iklim değişikliğinde etken rol oynuyor
Mersin Körfezi'nde inceleme yapan dalgıçlar su altındaki müsilajı görüntüledi

Benzer haberler

Astronot Atasever, uzay çalışmalarıyla geçen son 1 yılını AA'ya değerlendirdi

Astronot Atasever, uzay çalışmalarıyla geçen son 1 yılını AA'ya değerlendirdi

Japon şirket Ispace, ikinci Ay misyonunda da sorun yaşayarak uzay aracıyla iletişimini kaybetti

Uzay istasyonundaki yeni mikrop türünden fotoğraftan yaş analizine mayısın bilimsel gelişmeleri

BAE'nin ilk astronotu Al Mansoori, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu değerlendirdi

BAE'nin ilk astronotu Al Mansoori, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu değerlendirdi
Bakan Kacır: İMECE 2, İMECE 3 ve Türksat 7A'yı hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz

Bakan Kacır: İMECE 2, İMECE 3 ve Türksat 7A'yı hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz
Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan İMECE uydu sisteminin adı "GÖKTÜRK 2B" oldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan İMECE uydu sisteminin adı "GÖKTÜRK 2B" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet