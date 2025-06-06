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Teknoloji

Japon şirket Ispace, ikinci Ay misyonunda da sorun yaşayarak uzay aracıyla iletişimini kaybetti

İlk Ay'a iniş misyonu başarısızlıkla sonuçlanan Japon Ispace firması, ikinci denemesinde de "Resilience" adlı uzay aracıyla iletişimini kaybetti.

Emirhan Demir  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Japon şirket Ispace, ikinci Ay misyonunda da sorun yaşayarak uzay aracıyla iletişimini kaybetti

Ankara

2023'teki Ay'a iniş girişiminde uzay aracını düşüren firma, 15 Ocak'ta başlattığı ikinci "Hakuto-R" misyonunda da sorun yaşadı.

"Resilience" ile tekrar Ay'a inmeyi deneyen firma, inişin başarıyla tamamlanması beklenen süreci canlı yayınladı ancak bu esnada araçla irtibat koptu.

Gelecekteki keşifler için Ay'da yiyecek ve su kaynaklarını araştırıp testler yapma amacını taşıyan "Resilience" uzay aracının iniş denemesinde geri sayımın sona ermesinden bir süre sonra firma yetkilileri açıklama yaptı.

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Yetkililer, uzay aracının iniş yaptığını teyit edemediklerini ancak iletişim sağlamak için çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

SpaceX firması, 15 Ocak'ta, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Firefly Aerospace şirketinin uzay aracı "Blue Ghost" ile Ispace'in "Resilience" uzay aracını fırlatmıştı.

Firefly Aerospace'in toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan uzay aracı "Blue Ghost" martta Ay'a inmişti.

⁠Ispace'in ilk başarısız denemesi

Ispace firmasına ait "Hakuto-R" Görev-1 uzay aracı Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.

Uzay aracı 21 Mart 2023'te başarıyla Ay'ın yörüngesine girmiş ancak Ispace, 26 Nisan 2023'te Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın Tokyo kontrol merkeziyle irtibatının kesildiğini, uzay aracının iniş girişimi sırasında düşmüş olabileceğini açıklamıştı.

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