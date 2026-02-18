Dolar
Teknoloji

TÜRKSAT Kablo, müşteri memnuniyetinde iki kategoride birinci oldu

TÜRKSAT Kablo Hizmetleri, müşteri memnuniyetinde gösterdiği başarıyla iki kategoride birincilik kazandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
TÜRKSAT Kablo, müşteri memnuniyetinde iki kategoride birinci oldu

Ankara

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetinde en yüksek başarıyı gösteren markaların ödüllendirildiği ve 11'incisi gerçekleştirilen "A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence)-Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

Şirket, dijital platform alanında KabloTV markasıyla, internet servis sağlayıcıları kategorisinde ise Kablonet markasıyla birincilik kürsüsüne çıktı.

"Şikayetvar" tarafından verilen ödüllerde, "Dijital Platform" kategorisinde KabloTV, "İnternet Servis Sağlayıcıları" kategorisinde ise Kablonet markalarıyla TÜRKSAT, müşteri deneyiminde mükemmeliyeti simgeleyen Diamond Ödülü'nü 11'inci kez kazandı.

Birincilik ödüllerini kurum adına Kablo İş Geliştirme ve Satış Direktörü Bünyamin Avcı ve beraberindeki ekip aldı.

A.C.E Awards kapsamında verilen ödüller, markaların yıl boyunca sergiledikleri şikayet yönetimi performansı ve müşteri memnuniyeti verilerinin analiz edilmesi sonucunda belirleniyor.

"Müşteri Deneyim Endeksi" üzerinden yapılan ölçümlerde markaların şikayetlere dönüş hızı, çözüm oranı, süreçteki profesyonellik ve kullanıcıların marka sadakati gibi kriterler esas alınıyor.

