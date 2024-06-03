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Teknoloji

Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere yarın ABD'ye gönderilecek

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, yarın Ankara'dan uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere yarın ABD'ye gönderilecek

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mürted Hava Meydanı'nda saat 12.00'de düzenlenecek uğurlama törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katılacak. Törende, Uraloğlu ve Kacır'ın ortak açıklama yapması bekleniyor.

Törenin ardından fırlatmada görev alacak personelle Türksat 6A, Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD'ye gönderilecek. Türksat 6A'nın hava yolculuğu yaklaşık 1 gün sürecek ve ardından Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinde fırlatma prosedürleri başlatılacak. Uydunun 8-15 Temmuz 2024'te yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı. Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi.

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek. Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.

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