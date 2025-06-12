Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Boks Federasyonunu ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu ziyaret etti.
Ankara
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Hekimoğlu'na ziyaretinin, federasyonun Ankara'daki binasında gerçekleştiği ifade edildi.
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Ziyaret sırasında Suat Hekimoğlu'nun, federasyonun yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında Bakan Uraloğlu'na bilgiler verdiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, "Türkiye Boks Federasyonu, ülkemizin en başarılı federasyonlarından biri haline gelmiştir. Olimpiyatlarda kazanılan madalyalar bunun en somut göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum." görüşlerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.