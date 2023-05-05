Dolar
19.50
Euro
21.43
Altın
2,010.16
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,416.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Teknoloji

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Amasya'da tanıtıldı

Amasya'da tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Cihan Okur  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Amasya'da tanıtıldı Fotoğraf: Umut Yeşilyurt/AA

Amasya

Togg ekibi, araçla bir süre kent turu yaptıktan sonra Saryadüzü Kışla Binası önünde hazırlanan alana geldi.

"Gemlik mavisi" otomobili inceleyen Amasyalılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg talihlisi Uğur Mutlu, aracı teslim almak için sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Ağustosta inşallah teslim alacağım, arabayı bakacağız, test edeceğiz, kontrol edeceğiz. Yerli ve milli olduğu için Togg'u tercih ettik. Çok heyecanlıyım. Dua ettik, dualarımız kabul oldu." ifadesini kullandı.

Aracı inceleyen Şevval Güldal da Togg'u beğendiğini dile getirerek, "Çok mutluyuz buraya, Amasya'ya geldiği için. 100 yıldır bekliyoruz bunu, Amasya’nın bir gururu oldu. Atatürk'ün Samsun'dan sonra ilk durak yeri Amasya'ydı. Togg'un da Amasya’ya gelmesi bize gurur verdi. Arabayı çok beğendik, maşallah." dedi.

Togg'un ilçelerde de tanıtımının yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hac yolcuları için isteğe bağlı Kur'an-ı Kerim öğretim kursları düzenlenecek
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
"Mega Garden Park Zeytinburnu Projesi"nin temeli atıldı
Bakan Kurum: Bugün itibarıyla Yarısı Bizden Kampanyamıza 529 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor

Benzer haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Amasya'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Amasya'da tanıtıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet