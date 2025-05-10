Amasya'da kadın futbolcular, antrenmanda annelerinin Anneler Günü'nü kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligde mücadele eden Amasis Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları, antrenman sırasında çiçek verdikleri annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.
Amasya
Futbolcular sabah antrenmanını Bahçeleriçi Semt Sahası'nda gerçekleştirdi. Oyuncuların anneleri de kızlarının antrenmanını izlemek için tesislere geldi.
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Antrenman sırasında yanlarına gittikleri annelerinin önünde diz çöken futbolcular, onlara çiçek hediye etti.
Annelerden Meral Ayrıç, AA muhabirine, "Kızım kulüpte oynuyor. Bugün onu antrenmana getirdim, izlemek istedim. Kulüp hocaları ve çocuklar çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar bize, her şey için çok teşekkür ederiz. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlarız. Bizi çiçeklerle karşıladılar bugün." dedi.
Futbolculardan Minel Meyra Ayrıç ise "Bugün her zamanki gibi antrenmana geldik. Bizi izlemeye gelen annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamak istedik. Onlar için bir sürpriz oldu. Çiçek gibi annelerimiz olduğu için ona çiçek verdik. Hepsinin Anneler Günü kutlu olsun." diye konuştu.
Kulübün başkanı ve antrenörü Mustafa Gül de "Anneler sadece evin değil, toplumumuzun da temelidir. Sporcu bir kız çocuğunun ilk antrenörü annesidir. Bugün çiçekleriyle annelerinin karşısına çıkan çocuklar, bu küçük yürekler geleceğin hem sporcuları hem de annesidir parolasıyla bu etkinliğimizi yaptık." ifadelerini kullandı.
Amasis Kadın Futbol Takımı, 2. Lige yükselmek için yarın Afyon Anadolugücü Spor ile play-off maçına çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.